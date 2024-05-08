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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ростех передал в войска новую партию многофункциональных истребителей Су-35С
Авиационные заводы, как и весь остальной ОПК РФ, работают на полную мощность.

Положение дел в мире таково, что России не оставлено другого выхода, кроме как увеличивать численность вооружённых сил. Как вы понимаете, данный процесс небыстрый, и мало просто увеличить численность: нужно всех военнослужащих дислоцировать, обеспечить им быт, произвести и доставить военную технику самых разных видов. Сегодня речь пойдёт об обеспечении последнего требования — выпуска военной техники.

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Госкорпорация «Ростех» сегодня отчиталась о том, что входящая в её состав «Объединённая авиастроительная корпорация» передала в войска очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолёты прошли весь цикл наземных и лётных испытаний, и сегодня отправились к местам базирования.

На текущий момент это вторая партия Су-35С, отправленная в войска в этом году. Сейчас авиационные заводы продолжают работать и готовятся к передаче ВКС России следующих партий истребителей Су-35 и Су-57.

#россия #авиация #промышленность #боевая авиация #су-35 #су-35с
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