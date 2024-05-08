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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ подтвердило нанесение группового удара с применением «Кинжала» по энергосистеме и предприятиям ВПК Украины
Всё-таки не массированный. Хотя были все признаки именно массированного удара. Видимо, на грани.

Хотя о том, что ВС РФ сегодня ночью, плавно переходя в утро, нанесли масштабный комбинированный удар по объектам энергетики Украины, мы знаем уже на протяжении нескольких часов — в основном из мониторинговых украинских Telegram-каналов. Но порядок таков, что Минобороны России ежедневно отчитывается о ходе проведения специальной военной операции, поэтому буквально только что поступила информация о целях и итогах удара.

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Как сообщает российское оборонное ведомство, удар носил статус группового (выше только массированный), хотя по всем параметрам и количеству использованных средств поражения он больше подходил к массированному. Для удара применялись крылатые ракеты воздушного и морского базирования, беспилотные летательные аппараты, а также одна гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал».

Целью удара были объекты энергетики и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В результате удара нарушена возможность переброски личного состава и военной техники ВСУ к линии боевого соприкосновения и существенно снижены возможности Украины по выпуску военной продукции.

Сам удар формально является ответом на попытки официального Киева нанести ущерб объектам российской энергетики. Как мы уже много раз отмечали, данные заявления Минобороны РФ — лишь ширма для стран глобального Юга, с тревогой наблюдающих за бесконечной эскалацией украинского кризиса. В реальности удары такого характера и масштаба планируются сильно заранее. Киев же по причине собственной недальновидности, неопытности и жажды громких заголовков постоянно даёт Москве один повод за другим. Зачем так делать, решительно непонятно. Восстанавливать энергосистему Россия будет только на тех территориях, которые официально отойдут (и будут международно признаны) к РФ по итогам неизбежных переговоров на условиях Москвы. А вот как будут дальше жить условные центральные и западные регионы Украины — вопрос, которым должно задаваться украинское политическое руководство. Но там, видимо, уже подготовили пути бегства, а после них — хоть трава не расти.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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