Товаров перевозится столько, что у Китая сократилось количество свободных контейнеров.

После того как страны Запада в одностороннем порядке незаконно и нелегитимно (решение принималось не конкретными странами, а никем не избранными политиками наднационального Евросоюза, потому и нелегитимное) порвали связи с Россией и отказались сотрудничать даже в ряде жизненно важных областей, за что прощения им, конечно, быть не должно, торговые потоки были массово перенаправлены в Азию — преимущественно, естественно, в Китай.

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Объёмы перевозимых грузов совершенно астрономические, что прекрасно заметно по уровню экономической активности в РФ и общем «перегреве» российской экономики от резкого вливания средств в различные её секторы, включая военно-промышленный. И вот, сегодня белорусский транспортно-логистический портал InfoTrans опубликовал сообщение о том, что Китай резко повысил ставки фрахта на прямые железнодорожные перевозки из Поднебесной в РФ и РБ.

Как уточняется, цены, в зависимости от станции отправления, возросли на 500—800 долларов, и связан он с сокращением числа свободных в Китае грузовых контейнеров. Кроме того, поступают сообщения о скоплении товарных поездов на границе.

Примечательно, что и морские перевозки тоже подорожают: ставки морских фрахтов из Китая, в зависимости от порта отправления, увеличатся на 800—1500 долларов. Здесь причина та же — отсутствие свободных транспортных мощностей. По этой причине России необходимо строить собственные контейнеровозы, причём в огромных количествах. Все возможности и компетенции для этого есть.