Как удобно-то, а? А почему этого не сделали тогда, когда было надо?

Период коронабесия, когда практически во всех странах, в том числе в России, были бесцеремонно попраны права и свободы граждан, давно закончился, но скандалы, возникшие в тот период, продолжают тлеть. В частности, многократно в скандалах всплывала фармацевтическая компания AstraZeneca, вакцина которой от COVID-19 вызывала побочные эффекты, включая смертельно опасный — тромбоз. Теперь, когда все, от кого это требовалось по долгу службы, свои «уколы» уже получили, и пик коронавирусной паники давно сошёл на нет, можно и отозвать разрешения на продажу своей вакцины.

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О том, что AstraZeneca отозвала разрешения на продажу вакцины от коронавируса, сообщает британская газета The Telegraph. Соответствующее решение вступило в силу вчера, 7 мая. Сперва отзыв начался в Евросоюзе, затем, как сообщается, аналогичные решения будут применены и в Великобритании и других государствах, Минздравы которых сотрудничали с AstraZeneca.

Следует помнить, что истории о внезапных смертях в результате оторвавшегося тромба даже среди молодых и здоровых людей не единичны, и практически всегда эти люди были привиты одной из вакцин от коронавируса. Здесь, как говорится, два случая — это совпадение, а три и больше — это уже система.