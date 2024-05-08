Будущее всё ближе.

Роботизация всего, что нас окружает — это уже не строки из научно-фантастических произведений классиков жанра, а неизбежное будущее, а в ряде случаев уже давно настоящее. Беспилотные автомобили, роботы-доставщики, роботы-пылесосы, «умный дом», автоматическое всё и вся — данные слова и термины уже давно вошли в обиход. Пока что, как вы понимаете, в обиход вошло исключительно мирное использование технологий, но ведь природа человека такова, что неизбежно «свербит» испробовать что-нибудь беспилотное или автоматизированное в сегменте вооружений.

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Автоматические системы охраны границы, беспилотные летательные аппараты с ИИ, всё это есть, но пока что калибр, что называется, мелковат. В России активно разрабатываются системы, позволяющие сделать безэкипажной практически любую бронетехнику, в США же тем временем, например, вовсю испытывается автономная реактивная система залпового огня (РСЗО) AML, в основу которой легла хорошо известная РСЗО HIMARS.

Сообщается, что испытание AML было успешно проведено армией США в конце апреля, и в его рамках установка произвела пуск шести 227-миллиметровых учебных реактивных снарядов. Программа испытаний подразумевала типичное применение РСЗО в ходе боевых действий: выход на огневую позицию, сворачивание и отход в безопасную локацию.

Хотя AML создана на основе HIMARS, непосредственно пусковая установка у «беспилотной РСЗО» отличается: она подразумевает использование не шести реактивных снарядов, как у «прародителя», а сразу восемнадцати.