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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Запуск пилотируемого корабля Starliner к МКС отложен до середины мая
В космической технике риск, конечно, неизбежен, но и одновременно неприемлем.

Импортозамещение — это не только российская причуда, но и вполне себе американская. В частности, на протяжении многих лет США вполне себе успешно реализуют план по импортозамещению в сфере освоения космоса. Стараниями компании SpaceX США уже избавились от необходимости использования российских пилотируемых кораблей для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию. Но SpaceX с его «Драконом» — это хорошо, а свою часть в этом весьма прибыльном рынке также хочет урвать Boeing с его кораблём Starliner.

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Впрочем, не всё в космической отрасли идёт сразу и гладко: NASA сообщила о том, что запуск Starliner к МКС в очередной раз отложен. Дебют «Старлайнера» непосредственно в качестве корабля с экипажем должен был состояться ещё летом прошлого года, но после этого его пуск постоянно откладывают. На сей раз — как минимум до 17 мая.

Необходимо понимать, что космос не терпит спешки. Одно дело — запускать Starliner в режиме космического «грузовика» без экипажа, и совсем другое — когда он повезёт двух американских астронавтов.

Потребность США в собственных новых пилотируемых космических кораблях стала очевидна после прекращения использования «Спейс Шаттлов». Программа «Шаттл» была завершена в 2011 году — тогда, 8 июля, последний полёт был совершён челноком «Атлантис».

#сша #космос #промышленность
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