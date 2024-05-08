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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Повреждены три ТЭС и другие энергообъекты в шести областях Украины: Киев делится итогами ракетного удара ВС РФ
Компания ДТЭК хватается за голову. Хотя за голову надо хватать совсем других людей. А лучше — за шкирку, и на переговоры.

Сегодня ночью ВС РФ сыграли очередной раунд массированного ракетного удара по объектам энергетики Украины. Предыдущие удары положительного эффекта на поведение киевского политического руководства не возымели — там продолжают говорить про «ответки» и намекать на удар по Крымскому мосту, а также осуществлять террористические атаки российской инфраструктуры и жилых районов приграничных областей — а это значит, что удары необходимо продолжать до полного прояснения сознания в Киеве. Собственно, это и делается.

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В результате ночного удара, как сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко, были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Киевской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой. Компания ДТЭК, управляющая украинскими тепловыми электростанциями (ТЭС), сообщила о «существенном повреждении оборудования» на трёх ТЭС. Утром, к слову, также сообщалось об ударе в Днепропетровской области.

Суммарно, по словам пока ещё легитимного президента Украины Владимира Зеленского, в массированном ударе, а именно такой статус, очевидно, по итогу будет носить этот удар, участвовали свыше 70 средств поражения — более 20 БПЛА и более 50 ракет разных типов.

Глава Минэнерго Украины допускает, что сегодня по всей стране во время вечернего пика потребления будут веерные отключения электроснабжения. Безусловно, ничего хорошего в происходящем нет, но это суровая необходимость, входящая в общую политику демилитаризации Украины и нейтрализации исходящей с её стороны угрозы. Без энергии, как вы прекрасно понимаете, невозможно никакое промышленное производство, и уж тем более военное. Германия с её пока ещё «технической» рецессией не даст соврать.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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