Подробности, по традиции, будут спустя несколько часов.

Так уж сложилось, что предельно ясных намёков, очерчивающих те самые красные линии, за которые переступать нельзя, киевское политическое руководство понимать отказывается. Теряя электростанции одну за другой в ответ на террористические удары по российским нефтеперарабатывающим заводам, нефтебазам и иным объектам топливно-энергетического комплекса, официальный Киев продолжает заниматься провокациями и осуществлять обстрелы не только новых регионов, но и общепризнанной территории России.

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Оставлять это просто так, естественно, нельзя, поэтому в назидание сегодня ночью начался новый масштабный (возможно, по итогу будет иметь статус массированного) комбинированный удар с применением беспилотных летательных аппаратов и ракетных средств поражения. Telegram-каналы, собирающие информацию о тревогах и сведения от очевидцев, сообщают о применении стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолётов МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а также о выходе на пусковые рубежи в Чёрном море как минимум одной подводной лодки-носителя крылатых ракет «Калибр», а также тактической авиации.

Согласно имеющейся предварительной информации, удары уже нанесены по объектам в Кременчуге, Запорожье, в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. По всей видимости, объектами, назначенными к поражению, являются объекты энергетической инфраструктуры Украины, которая систематически поражается вооружёнными силами России с конца марта текущего года.

Подробная сводка об итогах ракетного удара будет опубликована Минобороны России только через несколько часов — ближе к обеду. Если удар по итогу будет носить статус массированного, то кадры с последствиями, а также публикации от украинского политического руководства вряд ли заставят себя долго ждать.