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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Telegram-каналы сообщают о масштабном комбинированном ракетном ударе ВС РФ по объектам на Украине
Подробности, по традиции, будут спустя несколько часов.

Так уж сложилось, что предельно ясных намёков, очерчивающих те самые красные линии, за которые переступать нельзя, киевское политическое руководство понимать отказывается. Теряя электростанции одну за другой в ответ на террористические удары по российским нефтеперарабатывающим заводам, нефтебазам и иным объектам топливно-энергетического комплекса, официальный Киев продолжает заниматься провокациями и осуществлять обстрелы не только новых регионов, но и общепризнанной территории России.

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Оставлять это просто так, естественно, нельзя, поэтому в назидание сегодня ночью начался новый масштабный (возможно, по итогу будет иметь статус массированного) комбинированный удар с применением беспилотных летательных аппаратов и ракетных средств поражения. Telegram-каналы, собирающие информацию о тревогах и сведения от очевидцев, сообщают о применении стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолётов МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а также о выходе на пусковые рубежи в Чёрном море как минимум одной подводной лодки-носителя крылатых ракет «Калибр», а также тактической авиации.

Согласно имеющейся предварительной информации, удары уже нанесены по объектам в Кременчуге, Запорожье, в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. По всей видимости, объектами, назначенными к поражению, являются объекты энергетической инфраструктуры Украины, которая систематически поражается вооружёнными силами России с конца марта текущего года.

Подробная сводка об итогах ракетного удара будет опубликована Минобороны России только через несколько часов — ближе к обеду. Если удар по итогу будет носить статус массированного, то кадры с последствиями, а также публикации от украинского политического руководства вряд ли заставят себя долго ждать.

#россия #украина #политика #боевые действия
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