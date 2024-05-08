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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Такого на Западе не ожидали»: The Duran прокомментировали жёсткий ответ РФ на безответственные заявления европейских лидеров
Уровень эскалации достиг пиковой точки.

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В начале этой недели российское политическое руководство выпалило из всех крупных калибров, создав целую цепочку поводов для обсуждений политологами и аналитиками. Сначала Россия объявила о начале учений по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, затем вызвала в МИД послов Франции и Британии, которым был устроен форменный разнос за безответственные заявления руководителей их стран. Завершился понедельник тем, что МИД предупредил Британию об ответных ударах по британским объектам (где бы они ни находились) в случае, если британское оружие будет применено Украиной для ударов по территории России. Аналитики подкаста The Duran тоже не остались в стороне и разобрали заявления российского политического руководства.

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Как отметили в The Duran, ряд крайне жёстких заявлений РФ был спровоцирован комментариями президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. Указанные политики, считают аналитики и авторы подкаста, использовались для проверки российских «красных линий», и эта проверка была встречена максимально ожесточённой реакцией Москвы.

«Русские ответили не просто жёстко, а максимально жёстко. Что называется, ударили кувалдой. На Западе такого [уровня реакции на прощупывание красных линий] не ожидали», — отметил соавтор политического подкаста Александр Меркурис, назвавший ответ России ультиматумом Западу.

Западные столицы, продолжил Меркурис, должны были сделать выводы, и однозначно, что после озвученных Москвой заявлений в Париже, Лондоне и Вашингтоне началась суматоха и телефонные звонки друг другу. Политику «стратегической двусмысленности», направленную на то, чтобы заставить Москву теряться в догадках относительно дальнейших действий Запада, аналитики окрестили полным провалом, который привёл лишь к ещё большему обострению ситуации, поскольку Россия никакой «двусмысленности» в происходящем не видит, а видит угрозу своей безопасности, и отвечает соответственно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #франция #великобритания #британия #англия
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В Пентагоне не увидели признаков готовности РФ применить ядерное оружие
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