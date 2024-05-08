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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне не увидели признаков готовности РФ применить ядерное оружие
Признаки-то можно и не видеть. Вопрос в другом: есть ли они на самом деле. А то будет как с «сусликом».

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В понедельник российское политическое руководство сделало целый ряд заявлений, являющихся ответами на крайне безрассудные и безответственные комментарии и предложения отдельных представителей западной политической элиты. В ближайшее время ВС РФ проведут учения с подготовкой к применению нестратегического ядерного оружия, Москва предупредила Лондон о готовности наносить удары по британским военным объектам в том числе за пределами Украины в случае использования Киевом британского оружия по территории РФ, послам Франции и Британии был устроен разнос, а готовящиеся к прибытию на Украину истребители F-16 будут восприниматься Москвой как носители ядерного оружия независимо от конкретных поставленных модификаций.

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Всё это является сигналами о готовности России к максимальной эскалации этого конфликта в том случае, если Запад не уймётся и продолжит делать то, что он делает. До адресатов сообщения, что уже хорошо, дошли: представители французской дипломатической миссии в Москве присутствовали на церемонии инаугурации Владимира Путина, в Британии тишина, а США очень аккуратно комментируют происходящее, а пресса стала внезапно замечать, что Крымский мост давно уже является исключительно гражданской инфраструктурой — никакого военного смысла в его уничтожении нет.

Поскольку речь всё-таки идёт о ядерных учениях, а все мы хорошо помним, чем закончились учения ВС РФ недалеко от границы с Украиной в начале 2022 года, то в американской прессе совершенно справедливо возник вопрос: действительно ли Москва готова предъявить последний аргумент или же Кремль блефует. Судя по реакции коллективного Запада, даже если это был блеф, то в него поверили. По крайней мере, пока.

Тем не менее, отвечать на соответствующий вопрос пришлось, и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в США не видят никаких признаков того, что Россия намеревается применить ядерное оружие. Как следствие, Вашингтон не видит необходимости вносить коррективы в размещение и приведение в состояние повышенной готовности свои собственные ядерные силы.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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«Такого на Западе не ожидали»: The Duran прокомментировали жёсткий ответ РФ на безответственные заявления европейских лидеров
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