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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британская пресса признала, что Крымский мост уже давно не используется для транспортировки военных грузов
А это значит, что его уничтожение будет актом террора и больше ничем.

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Украина и финансирующие её страны Запада продолжают мыслить клипами, символами и заголовками. По этой причине Крымский мост, который уже давно является исключительно гражданским объектом, продолжает оставаться в «прицеле» Киева и финансирующих его западных столиц. Идея простая: символ восстановления исторической справедливости нужно разрушить, потому что каким-то чудесным образом это разрушит и сам факт отхода Крыма к РФ. Впрочем, уже даже отдельные западные издания отмечают, что сегодня Крымский мост используется исключительно для гражданских перевозок.

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В частности, соответствующим комментарием поделилось британское издание The Independent. Военные грузы Россия сейчас перевозит не по Крымскому мосту, а по сформированному ещё весной 2022 года сухопутному коридору, проходящему по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Там же, к слову, возводится и железная дорога, по которой также перевозятся военные грузы.

Таким образом, The Independent недвусмысленно намекает нам на то, что Крымский мост ныне является объектом сугубо гражданской инфраструктуры. Издание, конечно, не развивает свою мысль дальше, но если кто не знает, то удары по гражданской инфраструктуре (именно гражданской, а не двойного назначения как те же электростанции) — это военное преступление и акт терроризма. Киев занимается этим регулярно, и данные факты фиксируются, чтобы затем предъявить их в рамках следственных действий. К тому же, не забываем о том, что нанесение ударов по российским объектам запрещено международным правом и юридическим статусом текущего конфликта: Украина не объявляла России войну, а лишь объявила военное положение на контролируемой Киевом территории. Отдельные горе-функционеры вроде Дэвида Кэмерона этого могут не знать, но нам нетрудно напомнить основы основ международного права.

#россия #украина #политика #боевые действия
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