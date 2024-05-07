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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Съёмки второго сезона сериала «Уэнсдэй» официально стартовали
Фанатам Дженны Ортеги нужно запастись терпением.

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Netflix анонсировал старт производства второго сезона сериала «Уэнсдэй». Поклонников шоу особенно удивило присоединение к актёрской группе Кристофера Ллойда, известного своей ролью в трилогии фильмов «Назад в будущее», а также работами в классических фильмах о «Семейке Аддамс».

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В предстоящих сериях также ожидается появление таких актёров, как Стив Бушеми и Тандиве Ньютон. При этом, достоверно известно, что Перси Хайнс Уайт, Джейми МакШейн и Наоми Танкел не вернутся к исполнению своих прежних ролей.

Съёмки первой серии второго сезона вновь возглавит Тим Бёртон. Дата выхода нового сезона пока остаётся неопределенной. Ну а мы напомним, если вдруг кто призабыл, что вот по этому танцу ещё совсем недавно сходили с ума все подростки и не только.

#кино #уэнсдей
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