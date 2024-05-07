Сафари действительно получилось. Но есть один нюанс.

Как уже отмечалось неоднократно на протяжении всего украинского кризиса, представления о боевых действиях между вооружёнными силами примерно равного оснащения (и сейчас не важно, каким образом другой стороне обеспечивается это равенство, важен сам факт) полностью изменились. Применение дронов полностью изменило саму суть и стиль вооружённого конфликта, и зачастую получается так, что средство поражения несоизмеримо более низкой стоимости поражает, а то и вовсе уничтожает объект, создание которого стоит огромного количества времени, материалов и денег.

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Например, танки M1 Abrams производства США, которые в количестве 31 единицы были переданы в пользу ВСУ осенью прошлого года, на сегодняшний день выбиты примерно на четверть. И кадры с их поражением/уничтожением появляются каждую неделю, а то и по несколько раз сразу. Сегодня, например, операторы FPV-дронов ВС РФ подбили очередной «Абрамс». Судя по всему, уже седьмой или восьмой — точная информация варьируется.

На каком участке линии боевого соприкосновения произошло поражение американского танка, не уточняется, но логично предположить, что где-то в районе Бердычей или Очеретино, где они впервые были использованы и где впервые в истории были подбиты армией первого класса.

Удивительно, что на танке не было ни «мангалов», ни противодронных сеток, ни каких бы то ни было иных приспособлений для противодействия мелким беспилотникам. Видимо, в ВСУ поверили в то, что вокруг «Абрамса» генерируется магическое поле, которое отталкивает все средства поражения противника. Ранее США приказали Украине отвести M1 Abrams подальше от линии боевого соприкосновения, дабы не уничтожались остатки авторитета американского военно-промышленного комплекса, но Киев опять посмел перечить своим спонсорам. Удивительные вещи творятся, конечно.