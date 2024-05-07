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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рассекречен интерьер рестайлингового автомобиля Aurus Senat
Машина премиум-класса. Мягко говоря, не для всех.

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Несмотря на то, что автомобили российского премиум-бренда Aurus и в прошлом поколении на дорогах практически отсутствуют, поскольку производство практически штучное, а стоимость такая, что даже успешному предпринимателю не по карману, марка продолжает развиваться, и сегодня НАМИ — институт, отвечающий за проектирование и производство «Аурусов», — наконец-то поделился подробностями рестайлингового автомобиля Aurus Senat.

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Премьера автомобиля состоялась в рамках инаугурации Владимира Путина на пятый срок президентства. НАМИ же поделилось техническими характеристиками обновлённого седана и впервые показал фотографию его интерьера.

Обновлённая версия Aurus Senat получила современные органы управления, сенсорный экран на передней консоли, а также выполненные в едином стиле материалы отделки. На данный момент неясно, сколько вариантов исполнения салона будет у Aurus Senat образца 2024 года, но конкретно на фотографии показали тёмную версию салона — с сидениями из чёрной кожи, чёрными деревянными вставками и хромированными элементами. Проще говоря, классика.

Что до технических характеристик, то силовая установка осталась прежней: это гибридный агрегат, состоящий из бензинового 8-цилиндрового бензинового двигателя и вспомогательного электродвигателя. Мощность — 598 л.с. при крутящем моменте в 880 ньютон-метров. Следует помнить, что рестайлинговый Aurus Senat пока можно будет увидеть только в составе президентского кортежа. В 2025 году должны начаться поставки для коммерческих покупателей. Собирается ли НАМИ выпускать под брендом Aurus более «приземлённые», приближенные к простым смертным автомобили, до сих пор остаётся загадкой. Гражданские машины бизнес-класса или представительского класса стали бы отличным подспорьем — в условиях-то ухода с российского рынка всех западных автомобильных брендов при неизвестных перспективах относительно их возвращения.

#россия #автомобили #промышленность #aurus #aurus senat #aurus senat 2024
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