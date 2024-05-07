Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС намерен ввести санкции против российского аналога системы SWIFT
Кто-то до сих пор не понял, что монополия SWIFT закончилась. Бесповоротно и необратимо.

реклама

Монополия системы обмена банковскими сообщениями SWIFT пошатнулась ещё в 2014 году, когда Россия, а следом за ней и многие другие имеющие значение страны мира начали внедрять собственные, никак не связанные со SWIFT системы-аналоги. В России, например, после событий 2014 года, когда страны коллективного Запада сыграли первый раунд незаконных антироссийских рестрикций и впервые заговорили об отключении РФ от SWIFT, была создана СПФС — система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Тогда же была создана платёжная система «МИР», через которую проходили все расчёты, даже если они производились выданными в России картами западных систем Visa и MasterCard.

реклама

Насколько это было нужное и важное решение, стало ясно в 2022 году, когда Запад сорвался с цепи и ударил по РФ из всех санкционных орудий, включая отключение от SWIFT. И вот, теперь в Брюсселе заговорили о том, чтобы ввести рестрикции против СПФС, к которой подключены сотни банков и компаний из двух десятков государств. Среди таковых, надо понимать, имеются и государства-члены Евросоюза.

Соответствующей информацией поделилось издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в ЕС. Помимо рестрикций в отношении СПФС в Евросоюзе в рамках очередного, уже 14-го по счёту пакета незаконных санкций собираются ввести ограничения в отношении импорта гелия и сжиженного природного газа из России, а также запретить работать на территории ЕС транспортным компаниям, четверть и более которых принадлежат российскому капиталу.

В общем, ЕС продолжает закапывать себя всё глубже, ведь с каждым новым пакетом нелегитимных рестрикций становится всё сложнее даже размышлять о том, чтобы восстанавливать нужные в первую и в последнюю очередь самому ЕС отношения с Россией. А восстанавливать их в любом случае рано или поздно придётся, и первым шагом к восстановлению должно стать полное снятие всех до последней рестрикций. Не потому что в этом есть необходимость, а исключительно из принципа.

#россия #финансы #санкции #экономика #евросоюз #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
Кадыров призвал в ближайшее время «забрать» Харьков и Одессу, после чего принять капитуляцию Киева
Президент Кубы прилетел с визитом в Россию
Беларусь и РФ проведут совместную внезапную проверку носителей ядерного оружия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
26
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
20
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
18
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
3
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
272
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
67
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
4
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
127
Кто на самом деле руководит Microsoft – Билла Гейтса назвали серым кардиналом американской компании
7

Сейчас обсуждают

Дырка от Бублика
16:20
Я не знаю почему ты долго соображаешь. Может у тебя деменция развивается. Ты пройди на всякий случай тест онлайн. Сам найдешь ссылку в инете или в связи развитием у тебя деменции ссылку кинуть?
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Nvidia&Intel Hater
16:20
но пукан ждет приключений и тянет снова ,да ?
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Uralskij Tip
16:19
В топку все версии Windows, кроме корпоративной 10-ки, а так, при наличии железа на 1155, 1150 сокетах можно установить и XP, и 7-ку, и никакого отличия в домашнем использовании невооружённым взглядом...
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
FelsheR-ZVZVZVzV
16:19
Они теперь 8го как гейропейцы хотят)
7 мая российская армия вновь поразила объекты энергетической инфраструктуры Украины
ev_ruso
16:17
Из всего клекота понял одно, Дениску ВРотаря зачем то родители пиздили, и в школе пиздили. Остальной петушиный клекот с русским не связан... Что таблеточки принять забыл петушара?
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Nvidia&Intel Hater
16:16
в смысле долго соображал.ты таблеточки клоун пропустил ??
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
FelsheR-ZVZVZVzV
16:15
да нормально все и у неё и её двоюродного братца, у местных не очень.
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
FelsheR-ZVZVZVzV
16:14
Лучше купить удочку!
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
Nvidia&Intel Hater
16:14
там ла после ша пропущено в нике
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Дырка от Бублика
16:13
не, не портит, вызывает геморрой у любителей гейфорсиков
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем