Кто-то до сих пор не понял, что монополия SWIFT закончилась. Бесповоротно и необратимо.

Монополия системы обмена банковскими сообщениями SWIFT пошатнулась ещё в 2014 году, когда Россия, а следом за ней и многие другие имеющие значение страны мира начали внедрять собственные, никак не связанные со SWIFT системы-аналоги. В России, например, после событий 2014 года, когда страны коллективного Запада сыграли первый раунд незаконных антироссийских рестрикций и впервые заговорили об отключении РФ от SWIFT, была создана СПФС — система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Тогда же была создана платёжная система «МИР», через которую проходили все расчёты, даже если они производились выданными в России картами западных систем Visa и MasterCard.

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Насколько это было нужное и важное решение, стало ясно в 2022 году, когда Запад сорвался с цепи и ударил по РФ из всех санкционных орудий, включая отключение от SWIFT. И вот, теперь в Брюсселе заговорили о том, чтобы ввести рестрикции против СПФС, к которой подключены сотни банков и компаний из двух десятков государств. Среди таковых, надо понимать, имеются и государства-члены Евросоюза.

Соответствующей информацией поделилось издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в ЕС. Помимо рестрикций в отношении СПФС в Евросоюзе в рамках очередного, уже 14-го по счёту пакета незаконных санкций собираются ввести ограничения в отношении импорта гелия и сжиженного природного газа из России, а также запретить работать на территории ЕС транспортным компаниям, четверть и более которых принадлежат российскому капиталу.

В общем, ЕС продолжает закапывать себя всё глубже, ведь с каждым новым пакетом нелегитимных рестрикций становится всё сложнее даже размышлять о том, чтобы восстанавливать нужные в первую и в последнюю очередь самому ЕС отношения с Россией. А восстанавливать их в любом случае рано или поздно придётся, и первым шагом к восстановлению должно стать полное снятие всех до последней рестрикций. Не потому что в этом есть необходимость, а исключительно из принципа.