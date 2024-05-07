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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров призвал в ближайшее время «забрать» Харьков и Одессу, после чего принять капитуляцию Киева
А ничего не треснет?

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Многие граждане России из числа тех, кто следят за специальной военной операцией, рассчитывают на то, что сегодняшняя инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок станет отправной точкой в усилении активности боевых действий. Слишком уж участились террористические обстрелы даже общепризнанной территории РФ со стороны Украины, в результате которых гибнут и страдают мирные люди. Желание вполне понятное и естественное, и, учитывая то, с кем приходится иметь дело на Украине, решиться данный вопрос может только созданием санитарной зоны, уходящей вглубь украинской территории как минимум на несколько десятков километров.

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Сами понимаете, это процесс крайне непростой и очень небыстрый. Впрочем, то, что других вариантов Москве попросту не оставляют, понимают многие представители российской власти. Так, например, глава Чечни Рамзан Кадыров в комментарии российским СМИ о ходе специальной военной операции заявил, что уже «в этот месяц» необходимо «забирать» Харьков и Одессу, после чего заставить киевское политическое руководство подписать все бумаги, которые потребует подписать РФ. Иными словами, Киев, считает Кадыров, должен подписать капитуляцию.

Безусловно, мнение Кадырова в России разделяют очень многие: время полумер давным-давно уже закончилось. Но насколько реалистичен описываемый Кадыровым сценарий, учитывая, что за Украину максимально вписался коллективный Запад, который явно не допустит (попробует не допустить, вернее) оглушительного и резкого коллапса Киева, пока что вопрос со звёздочкой.

Следует понимать, что любые наступательные действия сопряжены с высокими потерями личного состава. Надо ли это России, которая никуда, в общем-то, не торопится? Кроме того, активное «ползучее» наступление сейчас и так уже идёт — практически вдоль всей линии боевого соприкосновения. И идёт с той скоростью, которую в Генштабе ВС РФ считают оптимальной.

#россия #украина #политика #боевые действия
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