Игрушка интересная. Но весьма эксклюзивная

Главной темой сегодняшнего дня, причём во всём без исключения мире, является инаугурация президента России. Что по этому поводу пишут различные СМИ, упоминать, пожалуй, большого смысла нет, потому что всё заранее очевидно: пресса глобального Юга довольна тем, что проверенное руководство России остаётся на месте, пресса коллективного Запада же предсказуемо пишет про «несвободные» выборы и прочие штампы от государств, в которых наднациональная (тот же Евросоюз) власть и вовсе не избирается всеобщим тайным голосованием.

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Впрочем, тема данной заметки не инаугурация президента как таковая, а конкретно её отдельный момент. За несколько дней до церемонии глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал сюрприз, и таковым оказалось присутствие на инаугурации российских электромотоциклов Aurus Merlon. Таким образом, церемония инаугурации не только стала первой демонстрацией рестайлингового лимузина Aurus Senat, но и первой рабочей демонстрацией Aurus Merlon.

Данные электромотоциклы входят в широко известный проект «Кортеж» и предназначены именно для использования при сопровождении или патрулировании. Создатели данного электромотоцикла ещё пару лет назад называли его транспортным средством малосерийной сборки, отмечая, что за ту сумму, в которую оценивается Aurus Merlon, можно приобрести гораздо более мощный серийный электромотоцикл.

Сколько данная «игрушка» стоит, пока не уточняется, но во время церемонии инаугурации прозвучали базовые технические подробности, а именно: масса 350 кг, мощность электродвигателя 190 л.с. (130 кВт) при крутящем моменте в 350 Н•м. Разгон до «сотни» должен осуществляться «менее чем» за 4 секунды, а запас хода — в данном случае заряда батареи — хватит на 200 километров. С точки зрения электроники и электрики Merlon «наворочен» по полной программе, что, в принципе, ожидаемо. Вопрос только, насколько данный мотоцикл российский. В эти детали пока не вдаются.