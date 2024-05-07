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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин вступил в должность президента России на пятый срок
Прошла церемония инаугурации.

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Российское законодательство устроено таким образом, что даже если действующий глава государства вновь переизбирается на следующий срок подряд, то в этом случае всё равно проводится церемония инаугурации. Таким образом вновь избранный президент обозначает программу действий на грядущий срок полномочий.

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В инаугурационной речи Владимир Путин вновь заявил, что Россия готова развивать отношения со всеми государствами, в том числе и со странами Запада, но только на принципах равного диалога с учётом обоюдных интересов и озабоченностей. Как мы прекрасно понимаем, Запад, продолжающий свято верить в собственную исключительность, которая для всех вокруг давным-давно уже закончилась, к такому диалогу не готов. По крайней мере, с действующими западными политическими «элитами».

Согласно законодательству, перед вновь избранным президентом сложили полномочия Администрация президента и Правительство России. Перестановки во власти, бесспорно, будут, но проверенные министры и руководители останутся.

Глава государства в России избирается сроком на шесть лет. Таким образом, Путин сохранит статус президента до 2030 года, а согласно поправкам к Конституции РФ, внесённым в 2020 году по итогам референдума, он имеет право на ещё один срок подряд. Собирается ли Путин эту возможность использовать, говорить пока, естественно, слишком преждевременно.

#россия #политика
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