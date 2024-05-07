Но вот участвовать в инаугурации американская делегация не станет. Как будто её туда кто-то пригласил, да.

На днях находящееся далеко от объективной реальности украинское политическое руководство призвало «весь мир» не признавать итоги выборов президента России и, как следствие, не признавать Владимира Путина главой российского государства. Подобные заявления, исходящие из уст досиживающих свои последние дни в статусе легитимной власти представителей официального Киева звучат максимально нелепо. Всерьёз их никто не рассматривает, даже самые главные спонсоры в лице США.

реклама

Так, например, несколько часов назад официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон хоть и не воспринимает прошедшие в России выборы как «свободные», но признаёт Владимира Путина главой российского государства.

На самом деле, пытаться оспаривать подобные вещи — это нелепо, поэтому США самостоятельно этим не занимаются, доверяя подобные цирковые выступления тем, кто не могут потерять авторитет и уважение в мире по причине полного и безоговорочного отсутствия таковых.

Инаугурация Путина состоится уже сегодня, 7 мая. Представители Соединённых Штатов, добавил Миллер, присутствовать на данном мероприятии не будут. Видимо, по причине того, что их туда даже не пригласили. По вполне понятным и справедливым основаниям, к слову.