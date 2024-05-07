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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госдеп: США не будут отправлять войска на Украину
Стало быть, Макрону придётся разгребать самим же собой построенные Авгиевы конюшни «в соло».

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Украинский кризис для среднестатистического американца находится где-то на предпоследней строчке «топа» его проблем. Как и во всём мире, в США люди переживают в первую очередь о собственном благополучии, о своей собственной стране, её будущем и перспективами, которые ждут людей. Что там творится за океаном и целой частью света от США, рядового американца не волнует примерно никак.

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Что его волнует, так это расходы, которые позволяет себе администрация США на финансирование украинского кризиса, и то, что в конечном счёте американские войска могут быть отправлены на Украину ради спасения сложившейся там тяжелейшей с военной точки зрения для Киева ситуации. А тут ещё и «союзники» США в Европе подливают масла в огонь, позволяя себе необдуманные заявления о возможности отправки войск на Украину. Естественно, всё это нагнетание вызывает вопросы у граждан и, как следствие, у прессы, которая пытается транслировать их американской администрации.

И вот, сегодня официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден неоднократно и ясно дал понять, что никакой отправки американских военных на Украину не случится. Паника в Штатах возникла после того, как один из членов Конгресса посмел ляпнуть что-то про ввод войск США на Украину. По словам Миллера, он не может комментировать заявление отдельного конгрессмена — руководство Соединённых Штатов же по поводу отправки войск на Украину уже всё сказало.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Госдеп: США признают Путина президентом России
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