А незаконные «санкции» (рестрикции), направленные против простого гражданина РФ — это что?

По всей видимости, содержание разговора, который посол Франции в России имел сегодня в МИД РФ, а если точнее, то последствия, которые ожидают Пятую Республику в случае, если она окончательно сорвётся с цепи, всё-таки было доведено до французского политического руководства. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Франции Эмманюэль Макрон, который всего несколько дней назад грозился при необходимости отправить на Украину французский военный контингент, заговорил о том, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или с российском народом.

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По словам Макрона, Франция не только не воюет с РФ и её населением, но и не ставит целью смену власти в России. Чего стоят эти заявления, покажет только время, хотя все прошедшие и настоящие события демонстрируют, что в состоянии войны с российским народом Франция всё-таки находится. Иначе как объяснить тот факт, что Пятая Республика полностью присоединилась к незаконным, нелигитимным рестрикциям («санкциям») коллективного Запада, которые направлены в первую и в последнюю очередь на снижение уровня жизни среднестатистического гражданина России?

Простить не имеющей никакого государственного суверенитета Франции такое поведение, конечно, можно, но вот забывать ни в коем случае нельзя. Мог ли Париж отказаться присоединяться к незаконным антироссийским санкциям? Мог. Мог отказаться передавать Украине вооружения и не прибегать к воинственной безрассудной риторике? Конечно же, мог. Но не стал. Значит, политическое руководство во Франции слишком слабо, чтобы сопротивляться чужому влиянию.