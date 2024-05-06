Стоимость танка и стоимость FPV-дрона, как бы это помягче выразиться, несопоставимы.

Боевые действия на Украине уже давно стали поводом для пересмотра всех военных доктрин государств, которые хотят и, что самое главное, могут быть конкурентоспособными в современных реалиях. Огромное количество беспилотников самых разных типов и размеров — это реальность, которую необходимо осознавать и под которую необходимо вносить все необходимые изменения. И вот, сегодня в Сети появились кадры очередного уничтожения в зоне СВО танка M1 Abrams производства США при помощи FPV¬-дрона.

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Судя по кадрам и «полезной нагрузке», был применён дрон «Упырь», созданный народными умельцами и продемонстрировавший высочайшую результативность. Технически перед нами беспилотник, которому подвешен заряд ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Сколько всего на данный момент уже было подбито «Абрамсов», показания разнятся. По разным прикидкам, выбито уже 6—8 танков из 31 поставленных на Украину.