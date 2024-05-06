Совершенно естественное и единственно верное условие.

Будучи человеком мира и Мира, Папа Римский Франциск стремится к политическому урегулированию украинского кризиса. По этой причине Святой Престол отправляет в Москву и Киев своих представителей, а также позволяет себе заявления в духе «нет ничего постыдного в том, чтобы идти на переговоры».

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В июне, как вы можете помнить, хотя данное событие настолько ничего не значит, что о нём не мудрено забыть, в Швейцарии пройдёт псевдоконференция по мирному урегулированию украинского кризиса. В своей сути на этом западном междусобойчике, куда хотят пригласить страны глобального Юга, собираются призвать Россию просто взять и на ровном месте, ухватив победу за бороду, объявить о своём поражении. Именно об этом гласит так называемая формула Зеленского, которую никто уже всерьёз не думает даже рассматривать, не то что пытаться её продавить.

Россия на этом междусобойчике не участвует: её не приглашали, да даже если бы и приглашали, Москва прямым текстом заявила, что не видит смысла участвовать в этом театре абсурда. Смысла в участии в этом шапито не видит и Папа Римский. Как сообщил средствам массовой информации поддерживающий связь с главой Святого Престола председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, Папа категорически против своего участия в мирной конференции, если в ней не будет участвовать Россия.

По словам Севастьянова, позиция Ватикана предельно проста: Папа Римский готов участвовать в мирной конференции только в том случае, если в них будет участвовать Россия. Проще говоря, настоятель католической церкви совершенно справедливо воспринимает Россию как единственную имеющую значение в данном конфликте сторону, и без неё обсуждать что бы то ни было считает бессмысленным.