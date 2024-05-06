Без чёткой работы тыла невозможны никакие успехи на ЛБС.

В наши дни российский оборонно-промышленный комплекс работает круглые сутки, без выходных и без праздников, и параллельно продолжает наращивать производство, совершенствуя либо сами производственные циклы, либо расширяя производственные мощности. Сейчас российской армии нужно всё и много: как для обеспечения потребностей в зоне специальной военной операции, так и для восполнения потерь, а также для формирования новых частей и соединений в рамках увеличения штатной численности вооружённых сил.

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Не покладая рук трудится и главное бронетанковое предприятие страны — Уралвагонзавод (входит в госкорпорацию «Ростех»). Сегодня завод отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв», являющихся самыми современными и навороченными в линейке Т-90, а также партию Т-72Б3М, являющихся также самыми современными модернизированными вариантами Т-72.

Вообще, именно Т-72 является самым многочисленным танком в российских сухопутных войсках, и именно они в своих современных версиях в основном участвуют в боевых действиях в зоне СВО.

Сколько всего танков входит в одну «партию», не уточняется.