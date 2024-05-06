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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Будто началось землетрясение»: на Украине описали удар российской авиабомбой ФАБ-1500
На очереди ФАБ-3000.

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Сейчас основным авиационным средством поражения, применяемым ВКС России в зоне специальной военной операции, являются планирующие авиабомбы различной массы. Наиболее активно применяются планирующие фугасные авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. И вот, начальник следственного управления села Моначиновка в Харьковской области Сергей Болвинов в интервью украинскому изданию «Страна.ua» поведал об эффекте, который оказывает самая тяжёлая на данный момент применяемая ВКС России авиабомба.

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По словам Болвинова, удар ФАБ-1500 был сравним с началом землетрясения:

«Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружения такой мощности против нас использовали впервые», — заявил очевидец.

Следует помнить, что в ФАБ-1500 примерно половина массы (около 700 кг) — это непосредственно взрывчатка. Насколько это будет в тротиловом эквиваленте, сказать сложно. Не забываем также о том, что ФАБ-1500 это не самая мощная авиабомба в российском арсенале: с февраля этого года российский оборонно-промышленный комплекс возобновил серийное производство ФАБ-3000, где взрывчатки уже полторы тонны (1 500 кг). С чем это можно сравнить, раз бомба вдвое меньшей мощности сравнима с землетрясением, пожалуй, придумать несложно.

#россия #украина #политика #боевые действия #фаб-1500
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