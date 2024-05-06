Насколько это будет актуально и применимо, впрочем, вопрос повышенной сложности.

Размышления на тему использования водородной энергетики ведутся столько же, сколько существует сама современная энергетика в целом. Тут и термоядерный синтез с его различными вариациями, и водородные топливные ячейки, и применение чистого водорода в качестве топлива для тех же домашних котлов отопления. В общем, вариаций масса, проблем же две: взрывоопасность и сложность получения чистого водорода. Все сегодняшние способы либо крайне энергозатратны, из-за чего смысл водородной энергетики теряется как таковой, либо не способны обеспечить необходимые объёмы.

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Самый логичный выход из ситуации — получать водород из отходов. И вот, учёные из Московского энергетического института (МЭИ) придумали получать водород в качестве побочного продукта металлургического производства.

Работает это по принципу использования конвертерных газов при производстве стали: предложенный учёными МЭИ метод подразумевает охлаждение конвертерных газов и выделение из них ценного водорода. Учитывая масштабы металлургического производства в России, теоретически, таким способом можно получать внушительные объёмы главного элемента во Вселенной.

Дополнительно задействование этой технологии позволит снизить так называемый углеродный след металлургического производства. Насколько такая схема жизнеспособна и не нарушит ли она производственный цикл, впрочем, пока что вопрос повышенной сложности — на него ответ исследователи не дают. Бытует мнение, что идея на практике совсем не нова, а не была она реализована потому, что в этом смысла меньше, чем сопряжённых с ней проблем.