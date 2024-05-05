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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Популяция «Царь-мангалов» увеличивается: в зоне СВО замечен закованный в «панцирь» танк с противоминным тралом
Такой уж конфликт, что на ходу средства противодействия придумывать приходится.

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Около месяца назад в Сети завирусились кадры, на которых был запечатлён танк, укрытый металлическими листами, словно крупным ангаром. Смысл данного укрытия простой: защищать боевую единицу от FPV-дронов, которые стали настоящей напастью в рамках данного конфликта с обеих сторон. В простонародье эта конструкция получила название «Царь-мангал» по аналогии с простым «мангалом», которым от ударов беспилотников прикрывается башня танка. Идея прижилась, и танкисты стали всё активнее наваривать «панцири» на свою технику.

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И вот, очередной представитель вида «Царь-мангалов» был замечен сегодня в зоне специальной военной операции. В данном случае речь идёт, предварительно, о танка Т-72 с прикреплённым к нему противоминным тралом.

Как вы можете заметить, конструкция «танков-черепах», как их окрестили в западной прессе, постепенно совершенствуется: если на ранних образцах «Царь-мангалов» были наварены просто металлические листы, то конкретно на этом экземпляре — уже целое нагромождение из всего, что под руку попалось.

Проще говоря, не там снимали фильм «Безумный Макс». Не там.

#россия #украина #политика #боевые действия
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