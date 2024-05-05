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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Учёные смогли установить связь между депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями на генном уровне
Это поможет разработать на порядок лучшие методы лечения обоих недугов.

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Исследователи обнаружили особую группу генов, которая помогает объяснить, почему у людей с сердечными проблемами часто бывают депрессии и наоборот. В эту группу входят гены, работа которых связана с воспалениями в организме – частой причиной как проблем с сердцем, так и плохого настроения.

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Оказалось, что болезни мозга, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, тоже могут быть связаны с этими же генами. Другими словами, если у человека наблюдаются проблемы с упомянутыми генами, то он может быть более уязвим как к депрессии, так и к заболеваниям сердца и даже нейродегенеративным болезням мозга.

Данная информация позволит врачам рассмотреть новый подход к лечению — одновременно заботиться о здоровье сердца и общем психическом состоянии пациента. Как результат, это помогает врачам лучше понимать, как помочь своим пациентам, подбирая лечение, которое будет целенаправленно работать и на сердце, и на настроение.

Это открытие также побуждает медицинских специалистов больше обращать внимание на психическое здоровье пациентов, особенно если у них есть проблемы с сердцем. Понимание того, что проблемы с сердцем и депрессия не случаются изолированно, а зачастую связаны на генном уровне, может привести к новой волне инноваций в медицинских проверках и методах лечения.

#наука #генная инженерия #депрессия #болени сердца
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