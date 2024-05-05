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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Операционная прибыль Audi упала аж на 74 % из-за проблем с поставками комплектующих для двигателей
По слухам, речь может идти о ремне, используемом в гибридных автомобилях.

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Audi столкнулась с серьёзным падением прибыли на фоне проблем, связанных с производством двигателей. В первом квартале операционная прибыль бренда сократилась на 74 %, уменьшившись до 466 миллионов евро по сравнению с 1,82 миллиарда за аналогичный период предыдущего года.

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Подобное уменьшение доходов, по словам представителей компании, было вызвано затруднениями в логистике и поставках, которые затронули доставку автомобилей с двигателями V6 и V8. Как следствие, выручка компании также уменьшилась на 19 %, составив 13,72 миллиарда евро.

Финансовый директор Audi, Юрген Риттерсбергер, отметил влияние дефицита поставок на результаты квартала, в особенности отсутствие ключевых компонентов для двигателей V6 и V8, которое вынудило компанию приостановить продажу моделей с этими двигателями.

Ситуация осложнилась спором Audi с поставщиком Vitesco, который начался летом 2023 года и касается специфичного компонента, который начал использоваться в топовых двигателях начиная с 2018 года. И хотя Vitesco в своём заявлении утверждает, что они «в тесном контакте с Audi по данному вопросу», обе компании осторожны в комментариях относительно деталей спора.

На пути к решению проблемы, Audi работает над привлечением второго поставщика для дефицитного компонента, как объявил главный операционный директор Volkswagen Group, Арно Антлиц в конце апреля. Это действие призвано обеспечить стабильное производство и устранить последствия нынешнего сбоя поставок, который уже повлиял на доступность популярных моделей с V-образными «шестёрками» и «восьмёрками» на немецком рынке, их продажи возобновились с середины марта.

#автомобили #audi
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