Всего-то? Зато вооружений получили на сотни миллиардов.

В течение этого года Украина активно давала России поводы всерьёз и надолго вывести из строя украинскую энергосистему. Террористические обстрелы российской территории, нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам — на всё это у Украины в рамках данного конфликта нет никакого права: военное положение не позволяет бить по территории противника.

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В ответ на эти незаконные действия российское политическое руководство приняло решение систематически лишать Украину энергетического потенциала. Зачем для этого ждать каких-то незаконных действий Киева, учитывая, что «вынос» энергосистемы входит в общую стратегию демилитаризации Украины, непонятно, но не будем забывать, что в этом конфликте слишком много политики и политических решений. Тем не менее, удары наносятся, и в общей сложности Минэнерго Украины насчитало ущерба, вызванного российскими ударами, более чем на один миллиард долларов.

Согласно комментарию главы ведомства Германа Галущенко, размер ущерба будет увеличиваться. Подразумевается, по всей видимости, тот факт, что Киев не может угомониться и продолжит осуществлять террористические атаки по объектам в России, на что будет получать многократно более сильный ответ.

Следует, впрочем, осознавать тот факт, что украинская энергосистема проектировалась во времена, когда на Украине существовала развитая промышленность. Иными словами, энергосистема создана с колоссальным запасом прочности и запасом по пиковой мощности. Сейчас, когда промышленности на Украине больше практически нет, а значительная часть граждан находятся на выезде в качестве беженцев, потребление электричества сократилось в разы, а это значит, что даже на неприкосновенной атомной генерации страна так или иначе просуществует. Да, без веерных отключений не обойдётся, потому что АЭС не подходят для маневрирования мощностью, но полного блэкаута на Украине в любом случае не произойдёт. Бить по АЭС Россия не станет, чтобы не портить себе имидж главного промоутера мирного атома в мире.