Индийский производитель постарался.

Компания Bajaj Auto, индийский производитель моторизированной техники, готовится к летнему дебюту первого в мире мотоцикла, использующего в качестве топлива сжатый природный газ (CNG). Эта новаторская разработка, согласно публикации New Atlas, обещает значительные экологические преимущества — снижение выбросов угарного газа на 75% и понижение топливных расходов на 50-65% в сравнении с традиционными бензиновыми моделями.

реклама

Изучение альтернативных видов топлива для двухколёсного транспорта происходило на протяжении последних лет, охватывая идеи от паровых машин до использования водорода, воды и аккумуляторных батарей. Однако CNG, который представляет собой обыкновенный природный газ, подвергнутый сильному сжатию, нашёл своё применение в различных типах транспорта, особенно в коммерческих автобусах и грузовиках, а теперь и в мотоциклах. Сжатый газ обеспечивает двигатель энергией похожим на бензин способом хранения в цилиндрическом баке и подачи через регулятор давления, который подготавливает топливовоздушную смесь для воспламенения в цилиндрах двигателя.

Мотоцикл на CNG от Bajaj Auto, который ожидается к презентации 18 июня, представит собой первый в своем роде серийно выпускаемый экземпляр такой техники. Прототип, над которым трудились инженеры компании, показал великолепные результаты по сокращению вредных выбросов — особенно в плане угарного газа и CO₂, а также практически нулевой уровень неметановых углеводородов.

Для мотоциклистов переход на CNG-мотоцикл обещает стать не только экологически ответственным шагом, но и экономически выгодным решением. Рынок мотоциклов в Индии, оцениваемый в текущем году в 31 миллиард долларов, с армией потребителей, будет идеальной проверочной площадкой для такой инновационной модели.

Из сообщений в СМИ, первоначальные прототипы испытывались на дорогах в качестве стандартных мотоциклов, но затем были адаптированы к использованию CNG. ZogWheels опубликовал снимки экспериментальных образцов с заметно увеличенными топливными баками. Экспериментальные машины проходили тесты наравне с моделями Bajaj Platina 110, давая основания полагать, что объём двигателя новой CNG модели соответствует 110 кубическим сантиметрам.