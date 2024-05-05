Раньше их раздавали только семьям со школьниками, теперь и о дошкольниках позаботятся.

Власти Оренбургской области приняли решение раздать сертификаты на приобретение одежды всем семьям с детьми, пострадавшим от паводков этой весной. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Денис Паслер. Он подчеркнул у себя в ">Telegram-канале, что школьникам и их родителям уже было роздано свыше 5 тысяч сертификатов.

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Губернатор также рассказал, что был принято решение выдавать сертификаты номиналом 7 тысяч рублей не только семьям, где есть дети-школьники, поскольку речь идёт о «ситуации, когда дети лишились личных вещей».

«На встрече с инициативной группой орчан прозвучал запрос на сертификаты для дошкольников. Важная тема, которую, конечно, без внимания не оставили. Несовершеннолетним студентам СПО, которые пострадали в результате паводка, тоже поможем. Предварительно, потребуется порядка 6 тысяч сертификатов», — отметил Паслер.

Напомним, Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Именно поэтому с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. Также 7 апреля правительственная комиссия приняла решение причислить паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей. В настоящий момент сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.