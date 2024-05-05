Это уже даже комментировать как-то грешно, в самом деле.

Хотя положение дел на линии боевого соприкосновения в зоне украинского кризиса отнюдь не способствует оптимистическим заявлениям для болельщиков за Киев, ловушка нарратива и пропаганды, в которую попал коллективный Запад, это, как мы уже неоднократно отмечали, слишком серьёзная и неразрешимая проблема. Именно эта проблема заставляет западных политиков говорить вещи, в которые теряют веру уже не просто на самом Западе, а даже непосредственно на Украине.

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В частности, сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Киева есть планы в следующем, 2025 году, пойти в новое контрнаступление, чтобы «вернуть» территорию, которая была «отнята» российскими войсками. В представлении Салливана, у Киева на это каким-то образом хватит вооружений (то, что было одобрено Конгрессом, будет производиться ещё несколько лет, и то — большая часть пойдёт на возмещение ранее опустошённых предыдущими поставками американских арсеналов) и, самое главное, личного состава.

Согласно комментарию издания Financial Times, заявление Салливана имеет смысл только в том случае, если Джо Байден будет переизбран на ноябрьских выборах президента США. А это, как нетрудно понять, очень большой вопрос.