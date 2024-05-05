Кому-то сильно захотелось ускорить выход Fallout 5?

Как мы уже неоднократно отмечали, на Западе в сегменте политических элит заседают люди, для которых текущее разрушающееся величие Запада — это не трагедия их жизни, поскольку к созданию этого величия они никакого отношения не имеют. Проще говоря, ведут себя как избалованные и не привыкшие слышать слово «Нет!» наследники империи, прожигающие все достижения своих предков.

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Взять хотя бы тот же совершенно безумный по своей сути и значению комментарий, данный одним из высокопоставленных чинов Североатлантического альянса, которого, естественно, не стали называть во избежание эксцессов, итальянской газете La Repubblica. Согласно имеющимся у издания сведениям, НАТО выработало для себя две «красные линии», при пересечении которых войска альянса могут напрямую вступить в украинский конфликт.

Первой такой «красной линией» является «прямое или косвенное» вмешательство третьей (третьих) страны (стран) в украинский кризис. Речь, например, идёт о гипотетическом вовлечении Беларуси в боевые действия. В качестве второй «красной линии» является военная провокация, что бы в НАТО под этим ни подразумевали, в отношении стран-членов Альянса (имеются в виду Прибалтика и Польша), а также боевые действия в отношении Молдавии.

Почему НАТО установило для себя рамки в случае боевых действий против Молдавии, которая не является членом ни одного из коллективно-западных объединений и союзов, непонятно. Ясно одно: прямое вступление стран НАТО в конфликт на Украине неизбежно обернётся для этих стран страшной жизненной реальностью. Те, кто рисуют «красные линии», должны очень чётко понимать, что Россия просто так сидеть и наблюдать за тем, как натовские армии вступают в конфликт на Украине, не станет, и вполне может расценить эти действия как угрозу собственному существованию. А это, как вы знаете, один из двух обозначенных в ядерной доктрине РФ сценариев, при которых Москва оставляет за собой право на применение последнего аргумента. Российское политическое руководство ещё в самом начале специальной военной операции предупредило западные страны, что им следует сидеть тихо и не рыпаться, иначе последствия будут поистине эпохальных масштабов.