Важного тем, что дальше наступление может развиваться по схеме «цветок».

Сведения о том, что российские войска зашли в населённый пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), и им остаётся только «зачистить» северные границы данного посёлка, поступали ещё в конце апреля. По всей видимости, процесс затянулся, поскольку Минобороны России только сегодня официально сообщило о полном установлении контроля над Очеретино.

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Ничего удивительного в такой высокой задержке между самим фактом и его озвучиванием российским оборонным ведомством нет: МО РФ всегда перед объявлением чего бы то ни было сначала убеждается в том, что контроль над локацией действительно установлен.

С тактической точки зрения Очеретино имеет большое значение, поскольку расположено на господствующей высоте, откуда открывается простор для дальнейших наступательных действий. Каковы планы у Генштаба ВС РФ, естественно, нам неведомо, но одно точно: раньше, чем до установления полного контроля над всей территорией России в том виде, в котором она обозначена в российской конституции, специальная военная операция не завершится. Это означает, что территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей должны полностью и безо всяких «но» перейти под контроль РФ. А вот как это будет достигаться — силой или же в рамках неизбежных переговоров — пока можно только гадать.

Что до положения дел на линии боевого соприкосновения, то ВС РФ продолжают развивать ползучее наступление: практически все задействованные в зоне СВО группировки войск в той или иной степени улучшают своё положение по переднему краю, занимают более выгодные рубежи и улучшают своё тактическое положение. Все эти три термина, как вы понимаете, являются эвфемизмами для описания успешных наступательных действий. Оказывается, о начале наступления можно не предупреждать за полгода до.