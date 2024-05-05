Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ подтвердило занятие российской армией важного населённого пункта Очеретино в ДНР
Важного тем, что дальше наступление может развиваться по схеме «цветок».

реклама

Сведения о том, что российские войска зашли в населённый пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), и им остаётся только «зачистить» северные границы данного посёлка, поступали ещё в конце апреля. По всей видимости, процесс затянулся, поскольку Минобороны России только сегодня официально сообщило о полном установлении контроля над Очеретино.

реклама

Ничего удивительного в такой высокой задержке между самим фактом и его озвучиванием российским оборонным ведомством нет: МО РФ всегда перед объявлением чего бы то ни было сначала убеждается в том, что контроль над локацией действительно установлен.

С тактической точки зрения Очеретино имеет большое значение, поскольку расположено на господствующей высоте, откуда открывается простор для дальнейших наступательных действий. Каковы планы у Генштаба ВС РФ, естественно, нам неведомо, но одно точно: раньше, чем до установления полного контроля над всей территорией России в том виде, в котором она обозначена в российской конституции, специальная военная операция не завершится. Это означает, что территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей должны полностью и безо всяких «но» перейти под контроль РФ. А вот как это будет достигаться — силой или же в рамках неизбежных переговоров — пока можно только гадать.

Что до положения дел на линии боевого соприкосновения, то ВС РФ продолжают развивать ползучее наступление: практически все задействованные в зоне СВО группировки войск в той или иной степени улучшают своё положение по переднему краю, занимают более выгодные рубежи и улучшают своё тактическое положение. Все эти три термина, как вы понимаете, являются эвфемизмами для описания успешных наступательных действий. Оказывается, о начале наступления можно не предупреждать за полгода до.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
НАТО установило две «красные линии» для возможного прямого вступления в конфликт на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
30
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
233
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о HI-FI RUSH на PS5 (Pushsquare)
2
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
13

Сейчас обсуждают

Легенда
13:59
ты давн? он деньги зарабатывает. а ты завистливый чмоша, ведь также не можешь текст писать.
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
SMA
13:58
чему? Тому что Зистаксу поди уже сорокет, а он пишет статейки на уровне 10 летнего школодрона )))
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
Легенда
13:57
нищяя бич опять клавиатуру нашол
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
Ник Хобо
13:56
У разработчиков выхода нет. Угораздило запартнериться с одной из самых конченых компаний, теперь будут делать то, что прикажут.
Отзывы Helldivers 2 в Steam рухнули после новостей об обязательном аккаунте PSN
Легенда
13:53
хапнуть не забудь
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Evgeny Chezarin
13:53
"...i7-14700KF" рука-лицо... Каким нужно быть долб**бом чтоб взять этот мусор?
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
FelsheR-ZVZVZVzV
13:53
и хорошо, главное счастье в семье! Помчался на работу)) 8 минут осталось.)
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Легенда
13:49
это понятно. но это не меняет факта что видяха у тя мусор. и 3060 мусор. моя ее унижает твою неплохо.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Бот_Пригожина_03081
13:48
Это другое
Разработчики No Rest for the Wicked не внедряют в игру DLSS/FSR из-за сильного замыливания картинки
FelsheR-ZVZVZVzV
13:46
я на ней и играю в кал с 200+ фпс = прикинь я переплатил сколько, она даже лишняя!)) Просто сыну захотелось 3060 отдать. а встройки 5700г и 11700к гавно)
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем