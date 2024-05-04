Китайское внешнеполитическое ведомство, проще говоря, выдало гигантскую порцию «базы».

Когда мы регулярно говорим о том, что в западных политических элитах практически поголовно заседают дилетанты, мы говорим об этом не ради красного словца, а на основе действий, которые эти политические элиты предпринимают и как себя ведут при осуществлении дипломатии. Если в период Холодной войны руководству США хватало ума содержать при специальных службах и разведках целые «русские отделы», поскольку союзника надо держать близко, а противника ещё ближе, то сегодня американский политический класс совершенно ни о чём не заморачивается и позволяет себе бесконечно портить отношения с другими двумя сверхдержавами — Россией и Китаем.

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Так, посетив с официальным визитом Китай несколько дней тому назад, госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся понурым: настроить Пекин против Москвы, а именно для этого Блинкен в Китай и летал, ему не удалось, и никакие угрозы незаконными рестрикциями китайцев тоже не запугали. Сама Поднебесная при этом стремительно теряет терпение, что, учитывая терпеливость и целеустремлённость китайских политических элит, говорит само за себя.

Дошло до того, что Министерство иностранных дел Китая сегодня выдало порцию «базы» относительно того, как в Пекине видят внешнюю политику США. Как отметило китайское внешнеполитическое ведомство, именно США являются главным поджигателем войн на планете: из 240-летней истории США находились в состоянии мира лишь 16 лет, и то, большая их часть пришлась на первый период становления молодого государства.

Как справедливо отметил МИД КНР, 80 % конфликтов в мире после Второй мировой войны были развязаны именно Соединёнными Штатами. Там, где вопрос не удаётся решить грубой силой, Вашингтон, продолжает Пекин, вмешивается во внутреннюю политику государств и осуществляет государственные перевороты. За последние 79 лет США в той или иной степени ответственны за полсотни государственных переворотов и к десяткам попыток убийства руководителей «неугодных» стран. Китайский МИД заявил, что американская гегемония — главная угроза миру во всём мире и ключевой источник нестабильности, и пока эта гегемония продолжается, покоя планете не видать.

Проще говоря, запудрить голову Китаю, равно как и всему глобальному Югу, американцам не удастся. В отличие от коллективного Запада, глобальный Юг живёт в открытом информационном пространстве, а не ограничивает себя своим собственным пузырём, в который заливают лишь удобные тезисы и нарративы. К слову, страны глобального Юга точно также осведомлены о первопричине конфликта на Украине, а также видят, кто мешает этому конфликту закончиться. Собственно, поэтому все, кроме западных стран, гласно или негласно поддерживают в этом конфликте Россию.