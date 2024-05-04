Пока ещё легитимный и бывший президенты Украины соответственно.

Серьёзная новость, которая, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия, поступила сегодня из Министерства внутренних дел России. Согласно опубликованным ведомством сведениям, в розыск объявлены действующий и скоро потеряющий легитимность президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Пётр Порошенко.

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По каким статьям действующий и бывший главы украинского государства объявлены в розыск МВД России, не уточняется. Впрочем, здесь глубоко копать не придётся: на обоих масса преступлений, по большей части связанных с боевыми действиями на Донбассе, а затем — и в ходе сопротивления российской специальной военной операции. Ведь нетрудно догадаться, что многие военные операции и акты устрашения не осуществляются без санкции главы государства.

Насколько объявление Зеленского и Порошенко в розыск является формальным действием, и будут ли российские специальные службы работать над тем, чтобы поймать разыскиваемых, сейчас самый большой вопрос. Следует помнить, что Зеленский утратит легитимность 21 мая, а это значит, что Россия, скорее всего, перестанет воспринимать его как законного руководителя украинского государства. Со всеми вытекающими из этого последствиями.