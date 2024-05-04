Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Пока ещё легитимный и бывший президенты Украины соответственно.

реклама

Серьёзная новость, которая, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия, поступила сегодня из Министерства внутренних дел России. Согласно опубликованным ведомством сведениям, в розыск объявлены действующий и скоро потеряющий легитимность президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Пётр Порошенко.

реклама

По каким статьям действующий и бывший главы украинского государства объявлены в розыск МВД России, не уточняется. Впрочем, здесь глубоко копать не придётся: на обоих масса преступлений, по большей части связанных с боевыми действиями на Донбассе, а затем — и в ходе сопротивления российской специальной военной операции. Ведь нетрудно догадаться, что многие военные операции и акты устрашения не осуществляются без санкции главы государства.

Насколько объявление Зеленского и Порошенко в розыск является формальным действием, и будут ли российские специальные службы работать над тем, чтобы поймать разыскиваемых, сейчас самый большой вопрос. Следует помнить, что Зеленский утратит легитимность 21 мая, а это значит, что Россия, скорее всего, перестанет воспринимать его как законного руководителя украинского государства. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

#россия #украина #политика
+
Написать комментарий (0)
Средства ПВО ночью перехватили над Крымом четыре ракеты ATACMS производства США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
91
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
37
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
30
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+
Как Россия и Китай вытесняют США из Африки - обзор публикаций СМИ
2

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
16:40
Главное - сам процесс СВО, окончание никому не нужно. Выгода по всем фронтам.
Западные СМИ: Переговоры между Москвой и Киевом неизбежны
Михаил Barash Андреев
16:39
Не ной, поправили уже.
«Такими темпами и Вагнеры 2 скоро появятся»: пионеры российского геймдева анонсировали переиздание прорывной стратегии «Периметр»
Антон Тутынин
16:36
Ему же еду давать надо...
«Такими темпами и Вагнеры 2 скоро появятся»: пионеры российского геймдева анонсировали переиздание прорывной стратегии «Периметр»
Товарищ Ким
16:35
О, мой первый БП, был Zalman, на 750 Вт. Покупал в далёком 2010 году, питал Intel Quad 9400 и парочку AMD Radeon HD 4890. И сейчас работает как АК 47!
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Антон Тутынин
16:32
А что, так можно было, чтоли?
В США приговорили к шести годам одного из самых крупных продавцов контрафактной продукцией в истории
Антон Тутынин
16:29
Чаво?
The New York Times: Украина получит новые ЗРК Patriot не раньше конца июня
Александр Пономарев
16:29
Москву еще надо спросить, а ей переговоры нужны вообще? или цели СВО и так выполняются и будут выполнены без всяких там переговоров?
Западные СМИ: Переговоры между Москвой и Киевом неизбежны
Phoenix_m
16:29
Это цитата. Из цитаты слов не выкинешь.
«Такими темпами и Вагнеры 2 скоро появятся»: пионеры российского геймдева анонсировали переиздание прорывной стратегии «Периметр»
Александр Пономарев
16:28
я заметил, что сайт скатился в днище, но у вас вообще редакторы есть?
«Такими темпами и Вагнеры 2 скоро появятся»: пионеры российского геймдева анонсировали переиздание прорывной стратегии «Периметр»
ABC
16:26
7. Процессы от АМД дешевле и лучше, как и материнские платы) 8. Видеокарты от АМД дешевле и лучше) 9. СЛАВА АМД! СЛАВА АМД! СЛАВА АМД!
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем