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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Средства ПВО ночью перехватили над Крымом четыре ракеты ATACMS производства США
Пока что результативность ударов ATACMS примерно нулевая. Но это пока не полетел серьёзный залп из десятков ракет.

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Так уж пошло развитие украинского кризиса, что после срыва Киевом по указке Запада переговорного процесса с Москвой ВСУ стали делать всё возможное, чтобы максимально отдалить себя от переговоров и максимально приблизить к принятию решения, продиктованного победившей стороной. Уняться киевское военно-политическое руководство никак не хочет, и вот, сегодня ночью ВСУ предприняли ещё одну попытку удара по Крымскому полуострову с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS.

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Судя по отсутствию в украинских Telegram-каналах каких бы то ни было «праздничных» публикаций, результативность удара была абсолютно нулевой. Чуть позже Минобороны России отчиталось о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымским полуостровом четыре вышеуказанных ракеты.

Многие аналитики сходятся во мнении, что такими, по сути, одиночными ударами ВСУ «прощупывают» систему противовоздушной обороны в Крыму и окрестностях перед тем, как предпринять попытку реально массированного удара. Поскольку официальный Киев по причине основной профессиональной деятельности его представителей одержим символами, датами и громкими заголовками, можно ожидать попыток нанесения террористических ударов в ближайшие дни.

Напоминаем, что с точки зрения международного права в условиях отсутствия формальной войны между РФ и Украиной удары последней по российским объектам являются террористическими и характеризуются МО РФ соответствующим образом. За выходки своего политического руководства Украина продолжает терять энергетику, топливный комплекс, промышленность и экономику в рамках ударов возмездия со стороны России.

#россия #украина #политика #боевые действия
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