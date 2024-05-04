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Так уж пошло развитие украинского кризиса, что после срыва Киевом по указке Запада переговорного процесса с Москвой ВСУ стали делать всё возможное, чтобы максимально отдалить себя от переговоров и максимально приблизить к принятию решения, продиктованного победившей стороной. Уняться киевское военно-политическое руководство никак не хочет, и вот, сегодня ночью ВСУ предприняли ещё одну попытку удара по Крымскому полуострову с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS.
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Судя по отсутствию в украинских Telegram-каналах каких бы то ни было «праздничных» публикаций, результативность удара была абсолютно нулевой. Чуть позже Минобороны России отчиталось о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымским полуостровом четыре вышеуказанных ракеты.
Многие аналитики сходятся во мнении, что такими, по сути, одиночными ударами ВСУ «прощупывают» систему противовоздушной обороны в Крыму и окрестностях перед тем, как предпринять попытку реально массированного удара. Поскольку официальный Киев по причине основной профессиональной деятельности его представителей одержим символами, датами и громкими заголовками, можно ожидать попыток нанесения террористических ударов в ближайшие дни.
Напоминаем, что с точки зрения международного права в условиях отсутствия формальной войны между РФ и Украиной удары последней по российским объектам являются террористическими и характеризуются МО РФ соответствующим образом. За выходки своего политического руководства Украина продолжает терять энергетику, топливный комплекс, промышленность и экономику в рамках ударов возмездия со стороны России.