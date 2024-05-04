Похоже, командование ВСУ не поняло или не получило команду из Вашингтона об отводе данной бронетехники подальше от ЛБС.

Некоторое время назад в западной прессе появилась статья о том, что администрация США, дескать, настоятельно попросила командование ВСУ больше не выкатывать танки M1 Abrams на передовую, где они щёлкаются как орехи, не успевая внести хоть какой-то вклад в ход боевых действий. Как вы понимаете, американский политический класс, полностью находящийся под пятой военно-промышленного комплекса, переживает за финансовые показатели General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin и Raytheon больше, чем за что бы то ни было.

реклама

Украинский же политический класс, который привык получать всё готовое и ничего для этого не делать, переживает лишь за заголовки и стремится как можно сильнее затянуть конфликт, не считаясь ни с интересами государства, ни с интересами своих спонсоров. И вот, по всей видимости, просьбу по отводу танков M1 Abrams украинское командование решило не исполнять, потому что с Авдеевского (Покровского) направления линии боевого соприкосновения то и дело поступают известия о новых подбитых «Абрамсах». Причём не просто известия, а полноценные подтверждения с фото- и видеофиксацией. Например, сегодня утром тематические каналы в социальных сетях стали публиковать изображения очередного поражённого M1 Abrams. На этот раз удар пришёлся, по всей видимости, в двигательный отсек, из-за чего у танка начался пожар.

На самом танке можно заметить динамическую защиту, что уже является прогрессом — на первых образцах подбитых «Абрамсов» не было даже этого. Напомним, что США передали Украине «Абрамсы» в весьма таком «оскоплённом» виде: без бронелистов из обеднённого урана и, как сообщается, даже без электронной системы управления огнём. В Вашингтоне настолько беспросветно живут в пузыре своих собственных фантазий относительно уровня технологического развития российской «оборонки», что всерьёз решили снять с «Абрамса» систему управления огнём, дабы она не попала в руки российских инженеров в случае затрофеивания танка. Данный расчёт был лишь частично верным: танк-то в руки к русским попал, вот только выводы делаются однозначные: Киеву передали бесконечно морально устаревшие версии «Абрамсов».