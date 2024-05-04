Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Совет глав ГА ООН призвал к мирному решению украинского конфликта на базе соглашений в Стамбуле
«Стамбул» уже два года как неактуален: ситуация на земле сильно поменялась.

реклама

Свой идеальный шанс на погашение уже начавшегося конфликта с Россией Украина упустила в апреле 2022 года, когда под давлением западных стран, не захотевших брать на себя обязательства по гарантиям безопасности, и ввиду отсутствия государственного суверенитета отказалась от практически подписанных в Стамбуле соглашений. Сейчас этот факт уже неоспорим, и в Киеве впору по этому поводу кусать локти. Впрочем, ещё не все, по всей видимости, осознают тот факт, что ситуация «на земле» сейчас совершенно иная, чем та, что имела место в марте—апреле 2022 года.

реклама

В частности, Совет глав Генеральной ассамблеи ООН по итогам встречи в Катаре призвал к началу мирного процесса по Украине, в основу которого лягут стамбульские соглашения образца 2022 года.

Как вы прекрасно понимаете, на таких условиях можно начинать сближение переговорных делегаций, но завершать на них конфликт, естественно, уже слишком поздно: слишком другая ситуация, слишком большие издержки были понесены Россией, и слишком многое себе позволяет официальный Киев при поддержке западных спонсоров. Реальный переговорный процесс будет на максимально жёстких для Украины и Запада условиях, поэтому, собственно, противоположная сторона коллективно всячески оттягивает данный процесс, чтобы спихнуть его на новые правительства и администрации. Все всё понимают, но смириться с этим не могут. А расплачивается за это упрямство на уровне междворовых «понтов» Украина — своей экономикой, демографией, потенциалом, государственностью. Цинично, жестоко, но такова суровая действительность. Кому-то хватает силы воли избавляться от зарубежного влияния на свою политику, кому-то — нет.

#россия #украина #политика #боевые действия #оон
+
Написать комментарий (0)
Глава Евродипломатии рассказал, как закончить украинский конфликт «за пару недель»
WSJ: антироссийские санкции привели к проблемам у Boeing
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
57
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
72
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
22
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:29
Хочет - не хочет. А будет.
Глава Евродипломатии рассказал, как закончить украинский конфликт «за пару недель»
Tarment
00:22
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Артём Николаев
00:22
Как страшно жить(
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
beltar
00:21
Имею 500 Вт и такую карту. Даже если раскочегарить всё железо с 3 HDD даже 400 Вт в сумме не будет.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
beltar
00:19
У меня в 2005-ом сожгло модем, аналоговый вход с телефона. При этом, комп просто выключился, и даже чип в модеме не пострадал. БП обычный, какой в корпусе был, уж защиты такие там есть.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Артём Николаев
00:18
Но сначала Билл Гейтс всех чипирует.
Microsoft объявила кибербезопасность своим главным приоритетом
beltar
00:16
Ни у кого не сгорел.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Женя Кристи
00:11
Точн. Сам привел довод про мощную видяху нвидиа, сам обосрался. Оверклокерс 2024.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
beltar
00:08
>а вышедшая позднее GeForce RTX 3060, которая и стоит в моем ПК сейчас, и вовсе 170 ватт Если бы ты мониторил ее работу, а не писал рекламу сюда, то знал бы, что она в реальных играх дает 140-150 Вт....
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Китя
23:40
Впритык брать блок тоже не гоже. При смене видеокарты придется менять блок питания.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем