«Стамбул» уже два года как неактуален: ситуация на земле сильно поменялась.

Свой идеальный шанс на погашение уже начавшегося конфликта с Россией Украина упустила в апреле 2022 года, когда под давлением западных стран, не захотевших брать на себя обязательства по гарантиям безопасности, и ввиду отсутствия государственного суверенитета отказалась от практически подписанных в Стамбуле соглашений. Сейчас этот факт уже неоспорим, и в Киеве впору по этому поводу кусать локти. Впрочем, ещё не все, по всей видимости, осознают тот факт, что ситуация «на земле» сейчас совершенно иная, чем та, что имела место в марте—апреле 2022 года.

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В частности, Совет глав Генеральной ассамблеи ООН по итогам встречи в Катаре призвал к началу мирного процесса по Украине, в основу которого лягут стамбульские соглашения образца 2022 года.

Как вы прекрасно понимаете, на таких условиях можно начинать сближение переговорных делегаций, но завершать на них конфликт, естественно, уже слишком поздно: слишком другая ситуация, слишком большие издержки были понесены Россией, и слишком многое себе позволяет официальный Киев при поддержке западных спонсоров. Реальный переговорный процесс будет на максимально жёстких для Украины и Запада условиях, поэтому, собственно, противоположная сторона коллективно всячески оттягивает данный процесс, чтобы спихнуть его на новые правительства и администрации. Все всё понимают, но смириться с этим не могут. А расплачивается за это упрямство на уровне междворовых «понтов» Украина — своей экономикой, демографией, потенциалом, государственностью. Цинично, жестоко, но такова суровая действительность. Кому-то хватает силы воли избавляться от зарубежного влияния на свою политику, кому-то — нет.