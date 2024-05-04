Российское руководство говорит то же самое, к слову. С поправкой на то, что глава Евродипломатии всё-таки иронизирует.

По мере того, как исход украинского конфликта становится очевидным, в руководствах государств, занявших максимально антироссийскую позицию и поставивших на карту Украины всё, что у них было или могло бы быть, нарастают панические настроения. Одни постоянно как попугаи повторяют, что ситуацию надо спасать собственными военными силами, другие подобные необдуманные заявления критикуют. Третьи же отпускают циничные комментарии.

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В частности, таким циничным комментарием поделился глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, когда журналисты поинтересовались у него, как завершить боевые действия на Украине. По словам Борреля, он знает гарантированный способ, который позволит завершить конфликт всего «за пару недель»: для этого нужно лишь прекратить поставлять Киеву вооружения. В таком случае Украине не останется ничего другого, кроме как капитулировать.

Естественно, Боррель делает это заявление в контексте недопустимого развития событий. По его словам, он не хочет завершения конфликта таким способом, и в Европе якобы этого тоже «многие» не хотят. По какой причине Боррель позволяет себе говорить за «многих» в Европе, учитывая, что на самом деле Европе глубоко индифферентно, чем завершится кризис на Украине — всем важно, чтобы он просто закончился — непонятно.

Кроме того, заметьте, что Боррель, как и все современные еврофункционеры, мыслит только абсолютными максималистскими идеями: в этом конфликте должна победить Украина, и тогда почему-то всем будет хорошо, а если победит Россия, тогда якобы будет катастрофа. Политическое урегулирование этого кризиса глава Евро«дипломатии» почему-то даже не рассматривает, хотя это его прямая должностная обязанность. Ответ на вопрос «почему?» предельно очевиден: этот конфликт задумывался как ослабляющий Россию, и Украину странам коллективного Запада для этой цели совершенно не жалко. Если бы всех западных политиков, которые голосуют за поставки вооружений ВСУ, обязали хотя бы пару недель посидеть на линии боевого соприкосновения против армии первого класса (ВС РФ), полагаем, этот кризис был бы преодолён ещё в 2022 году.