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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Опасная эскалация»: глава МИД Британии раскритиковал идею президента Франции об отправке войск на Украину
Не просто опасная, а смертельно опасная для таких авантюристов.

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На днях президент Франции Эмманюэль Макрон, пытаясь отвлечь внимание общественности от проблем во французской экономике, опять посмел «не исключить» возможность отправки на Украину войск в случае, если ВС РФ совершат крупный прорыв и Киев официально попросит Париж о содействии. Пожалуй, не нужно объяснять, насколько негативно к таким безрассудным заявлениям относятся простые европейские граждане, которым совсем не хочется вляпываться в Третью мировую войну ради того, чтобы угасающий заокеанский гегемон прополз ещё десяток лет.

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Не разделяют порыв Макрона и в Британии, которая, и это совершенно не стало ни для кого сюрпризом, заняла максимально антироссийскую позицию в этом кризисе. Так, министр иностранных дел Туманного Альбиона Дэвид Кэмерон раскритиковал комментарий президента Франции и назвал такое гипотетическое развитие событий «опасной эскалацией».

Многие политологи сходятся во мнении, что Макрон своими заявлениями не только держит французское общество в тонусе и отвлекает от реальных проблем, решить которые он не в состоянии, потому что они за гранью возможностей Франции, но и не может принять тот факт, что Францию активно просят на выход из всех своих бывших колоний и протекторатов в Африке. И происходит это не в последнюю очередь вследствие действий России, развивающей в регионе Сахель свой Африканский корпус.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция #британия
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