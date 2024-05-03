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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Financial Times: страны G7 больше не обсуждают идею конфискации замороженных активов РФ
Сейчас перестали. Потом могут начать. Следует быть готовым ко всему.

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По данным издания Financial Times, высокопоставленные представители стран группы G7 прекратили обсуждение вопроса конфискации активов Центрального банка России, замороженных на фоне вооруженного конфликта.

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Источники Financial Times из кругов «Большой семерки» указывают на прекращение разговоров о конфискации, хотя Украина продолжает предпочитать такие меры. По сведениям FT, страны, такие как Индонезия и Саудовская Аравия, выразили беспокойство по поводу безопасности своих финансовых резервов на Западе, что также могло повлиять на отказ от конфискации.

Вместо этого, страны G7 исследуют другие методы, позволяющие извлечь выгоду из российских средств, однако бельгийское предложение о выпуске облигаций под залог замороженных активов в итоге было отвергнуто из-за схожести проблем с прямой конфискацией.

Соединённые Штаты рассматривают вариант предоставления Украине помощи на сумму около 50 миллиардов долларов через кредиты или облигации, обеспеченные потенциальными доходами от замороженных активов. Тем временем, Европейский союз рассматривает план реинвестирования прибыли в основном для совместных закупок вооружения для Украины, говорится в статье FT.

Однако представители из Европы выразили опасение относительно долгосрочных обязательств, сопряжённых с подобными мерами, уточняя, что реализация такого плана может стать «сложной и дорогой», если конфликт закончится в обозримом будущем. На долю Германии приходятся предположения о возможных условиях мирных переговоров: возврат замороженных активов может быть одним из требований России в обмен на территориальные уступки, что сделает невозможным использование этих активов как залог.

#санкции #замороженные активы
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