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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
Пояснительную бригаду Лондон не отправил.

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В Киеве с визитом находится министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, который, как сообщает британское посольство на Украине, прибыл в том числе затем, чтобы провести с украинским руководством переговоры о столетнем сотрудничестве между двумя государствами.

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Посольство не стало уточнять, что имеется в виду конкретно под «столетним» партнёрством — период, который Британия воспринимает Украину как государство, период, на который подписывается соглашение, или же просто как фигуру речи. Если речь идёт о сроке действия данного соглашения, то оставим это просто без комментариев. В Лондоне живут очень большие оптимисты.

Согласно публикации британской дипломатической миссии в Киеве, соглашение затронет вопросы торговли, обороны, науки, образования, культуры, безопасности и других ключевых направлений двусторонних отношений между Украиной и Британией.

#украина #политика #психиатрия #великобритания #британия #англия
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