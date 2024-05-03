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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Politico: администрация США решила отодвинуть тему Украины на второй план
Деньги выбиты, попил состоится, зачем эту тему продолжать педалировать?

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Последние два года администрация США изъясняется об Украине так, будто она является пятьдесят первым американским штатом. В Украину, вернее, в поддержание этого прокси-конфликта, вкладывают совершенно безумные средства, за счёт чего развивают свой военно-промышленный комплекс, на котором значительная часть будет «попилена».

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Нетрудно догадаться, что рядовые американцы, наблюдающие за угасанием окружающей их инфраструктуры и отсутствием реального доступного здравоохранения и образования, мягко говоря, обеспокоены тем, что администрация, избранная, чтобы работать в интересах собственного населения, на поверку трудится в интересах военно-промышленного комплекса и транснациональных корпораций.

Настроения в обществе, конечно же, долетают до власть имущих, поэтому издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о том, что администрация США теперь будет меньше времени уделять теме Украины. Согласно имеющимся у издания сведениям, причина тому — отсутствие смысла продолжать давить на эту больную точку: деньги в Конгрессе на поддержку Украины одобрены, ВПК обеспечен заказами. Дальше развивать тему украинского кризиса в ущерб внутренним американским проблемам будет опасно для избирательной кампании.

В США, как вы понимаете, с четырёхлетними сроками президентства всё сводится к тому, как избраться и как переизбраться, а ситуация такова, что к власти в результате ноябрьских президентских выборов с высокой долей вероятности может прийти Дональд Трамп. Который, хотелось бы верить, сделал выводы из ошибок предыдущего срока, и приведёт с собой целую команду политиков и управленцев.

#украина #сша #политика
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