Первые партии поставят в дата-центры для ИИ, но перспективы использования новинок самые широкие.

Технологическая компания Natron Energy объявила о запуске в производство натрий-ионных батарей, которые позиционируются на текущем этапе как реальная альтернатива литий-ионным аккумуляторам. Преимущество новинок заключается в более быстрой зарядке и увеличенным сроком службы (приблизительно в 5 раз).

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Ещё одно важное подспорье для Natron Energy заключается в том, что самого натрия на Земле по сравнению с находящимся на слуху литием больше примерно в 500-1000 раз — точные подсчёты, разумеется, провести не так просто. Даже на этом плюсы от использования натрий-ионных батарей не заканчиваются — оказывается, добыча натрия не наносит такого экологического ущерба окружающей среде. Дополнительное преимущество — безопасность. Натрий-ионные аккумуляторы не могут воспламениться.

Американцам из Natron Energy удалось освоить в производстве нового типа аккумуляторов достаточно распространённое сырье: железо, марганец и алюминий. Это должно положительным образом сказаться на возможности развёртывания технологических процессов в любой точке мира — нет нужды «привязываться» к определённым регионам с редкими ископаемыми. Но для Natron Energy точно так же нет необходимости просить материалы у мировых поставщиков, поскольку она получает все необходимые компоненты для производства напрямую из США.

Natron Energy планирует нарастить выпуск натрий-ионных аккумуляторов вплоть до нескольких гигаватт-часов в год. Только в таком случае можно будет говорить о появлении действительно убедительной альтернативы литию.

Как вы правильно поняли, у этой слишком заманчивой перспективы перехода на натрий-ионные накопители энергии есть свои «подводные камни». Точнее, пока он один, но достаточно весомый — плотность хранения энергии меньше по сравнению с привычными литий-ионным экземплярами. Возможно, какие-то другие негативные моменты будут раскрыты уже после поступления первых экземпляров потребителям. В число первых покупателей новинок от Natron Energy записаны крупные дата-центры по обработке информации для ИИ-систем.

Более быстрая зарядка и повышенная безопасность натрий-ионных аккумуляторов должна самым положительным образом сказаться на перспективе их использования в электромобилях — благо, планы по заходу на этот рынок у производителей тоже есть. Даже если бы они не декларировали это сейчас — неумолимая логика просто «кричала» бы об этом.