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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ заявили о плане ВС РФ по наступлению в районе Харькова и Сум
Впрочем, насколько эти планы реалистичны, в ВСУ комментировать не стали.

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В отличие от украинского политического руководства, руководство российское не анонсирует свои военные операции за несколько месяцев до их начала и не указывает будущие направления ударов. Вместо этого ВС РФ сейчас ведут ползучее наступление практически по всей линии боевого соприкосновения, что ежедневно отмечается в сводках Минобороны.

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Тем не менее, в Киеве, где привыкли к клипам и громким заголовкам, продолжают ожидать чего-то крупного и яркого. В частности, как отметил командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, у украинских спецслужб есть информация о планах российского военного командования по наступлению в районе Харькова и Сум.

Насколько эти планы серьёзны, Павлюк не отметил, заявив, что невозможно сказать, достаточно ли для его (плана) реализации тех сил и средств, что имеются у ВС РФ на соответствующих направлениях. Согласно донесениям разведки, добавил командующий Сухопутными силами ВСУ, российское наступление в Харьковской области может начаться уже этим летом.

Следует помнить, что ВС РФ каждый день наносят удары по военным объектам ВСУ именно в Харьковской области, что многими экспертами воспринимается как подготовка перед наступательными действиями. Кроме того, не забываем и о том, что в сводках Минобороны несколько раз всплывала группировка войск «Север», работающая как раз вдоль линии соприкосновения с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Сейчас упоминания этой группировки из сводок МО РФ исчезли, что позволяет предположить, что именование данной группировки было опубликовано по ошибке раньше времени, и повод для волнения у украинского политического и военного руководства, определённо, есть.

#россия #украина #политика #боевые действия
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