Не простаивать же недвижимости, в конце-то концов.

В Африке продолжают разворачиваться события поистине исторических для континента масштабов: страны региона Сахель продолжают одна за другой пока что вежливо просить западные военные контингенты собирать свои вещи и выметаться восвояси, не мешая государствам проводить самостоятельную политику. Но свято место, как вы прекрасно понимаете, пусто не бывает: откуда попросили западных военных, туда приходит, в частности, Африканский корпус Минобороны России, состоящий из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер».

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Поскольку у России в Африке традиционно репутация единственного европейского государства, которое выступает за деколонизацию и за равные отношения со всеми, то нет ничего удивительного в том, что правительства африканских государств региона Сахель в своё время обратились за помощью именно к РФ. В частности, новое правительство Нигера потребовало вывести с территории государства американский военный контингент численностью около тысячи военнослужащих.

Размещались они преимущественно на авиабазе 101, и вот, как передают западной прессе источники из Пентагона, российские военные специалисты зашли на территорию авиабазы, заняв под размещение личного состава один из ангаров. В Пентагоне заявили, что следят за ситуацией вокруг базы в Нигере. В частности, глава ведомства Ллойд Остин уточнил, что власти США пристально следят за тем, не появился ли у российских военных доступ к американской военной технике. На данный момент, дополнил Остин, повода для волнения нет.

Как мы уже отмечали, мир находится в очень интересной фазе своего развития: сейчас идёт очередной цикл передела мироустройства и перераспределения сфер влияния между глобальными сверхдержавами. Тому, кто возомнил себя гегемоном, это, безусловно, не нравится, но события неизбежно развиваются без учёта его мнения по этому поводу. В конце концов, на всё происходящее тот обрёк себя самостоятельно.