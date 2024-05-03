Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне следят за ситуацией на базе США в Нигере, на которую зашли российские военные
Не простаивать же недвижимости, в конце-то концов.

реклама

В Африке продолжают разворачиваться события поистине исторических для континента масштабов: страны региона Сахель продолжают одна за другой пока что вежливо просить западные военные контингенты собирать свои вещи и выметаться восвояси, не мешая государствам проводить самостоятельную политику. Но свято место, как вы прекрасно понимаете, пусто не бывает: откуда попросили западных военных, туда приходит, в частности, Африканский корпус Минобороны России, состоящий из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер».

реклама

Поскольку у России в Африке традиционно репутация единственного европейского государства, которое выступает за деколонизацию и за равные отношения со всеми, то нет ничего удивительного в том, что правительства африканских государств региона Сахель в своё время обратились за помощью именно к РФ. В частности, новое правительство Нигера потребовало вывести с территории государства американский военный контингент численностью около тысячи военнослужащих.

Размещались они преимущественно на авиабазе 101, и вот, как передают западной прессе источники из Пентагона, российские военные специалисты зашли на территорию авиабазы, заняв под размещение личного состава один из ангаров. В Пентагоне заявили, что следят за ситуацией вокруг базы в Нигере. В частности, глава ведомства Ллойд Остин уточнил, что власти США пристально следят за тем, не появился ли у российских военных доступ к американской военной технике. На данный момент, дополнил Остин, повода для волнения нет.

Как мы уже отмечали, мир находится в очень интересной фазе своего развития: сейчас идёт очередной цикл передела мироустройства и перераспределения сфер влияния между глобальными сверхдержавами. Тому, кто возомнил себя гегемоном, это, безусловно, не нравится, но события неизбежно развиваются без учёта его мнения по этому поводу. В конце концов, на всё происходящее тот обрёк себя самостоятельно.

#россия #сша #политика #нигер
+
Написать комментарий (0)
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
В Эстонии объяснили, почему европейский ВПК не наращивает производство оружия для Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
21
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
53
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
62
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
1
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
3

Сейчас обсуждают

Алексей Волошин
13:08
Это Вы у нашего вечного президента спросите!
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
ЧatoБoт
13:07
Хихимону предлагают выйти вон! О ужас, совсем оборзели эти русские.
RTX 5080 может не выйти в 2024 году, а мобильная RTX 5090 будет мощнее, чем ожидалось
Катя+Бояра=Л
13:06
ну давай вспомним историю, только настоящую, а не ту что ты учил в рейхе
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
Катя+Бояра=Л
13:00
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
sidreshot
12:56
1. Речь тогда идет о кешировании репозитория. Для этого есть apt-cacher-ng 2. Вот я писал статью хрен знает когда, аж забыл: https://sysadminium.ru/local_mirror_linux_repository-apt_mirror/#Sozdanie_z...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Рустам Юнусов
12:56
Ни разу не упомянуто, в какую игру гамают ребята. Карта Мираж - это ведь не Майнкрафт? )))
CoreWeave привлекает $1,1 млрд для развития специализированных облачных решений
MAXIMST
12:50
Что высрал? Сам хоть понял?) у автора в голове кисель.
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела без видимых причин – не помогло даже снижение напряжения до 75%
Никита Прохнов
12:49
Выглядит круто. Если довести разработку до ума то это будет круто ! DARPA молодцы !
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
sidreshot
12:47
Да какая там логика? или chmod 777 для папки с его локальным репозиторием (от кого там ограждаться?), или отдельную папку типа /media/reps и дать права www-data - chgrp www-data /media/reps + chmod g+...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Стас Задирака
12:47
Функционально - лучшее что я пробовал, несколько лет с ним жил, шторки - самая удобная вариация на тему папок из всего что я видел. Но последние пару лет через несколько месяцев стабильно начинает туп...
Выбираем оболочку для android-устройств: Hola Launcher, Atom Launcher и Action Launcher 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем