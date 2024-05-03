Так, может, не надо было отправлять танки воевать с ВС РФ, а?

С 1 мая в Москве на Поклонной горе работает выставка под открытым небом, на которой размещены захваченные в зоне проведения специальной военной операции образцы западной и украинской военной техники. Представители стран коллективного Запада, не понимающие ни причин, ни следствий, ни предыстории, ни чего бы то ни было, уже назвали это событие «гибридной агрессией», «показухой», «неуважением» и навешали прочих тому подобных ярлыков.

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Одним из основных экспонатов на выставке трофеев из зоны СВО стал танк Leopard 2A6 производства Германии. Самый современный танк семейства «Леопардов», захваченный практически в целом состоянии, был доставлен в Москву в том виде, в котором он был погружен на автомобильную платформу в зоне боевых действий. Довольно быстро организаторы выставки справедливо отметили, что ствол орудия Leopard 2A6 слишком высоко и уверенно смотрит в небо. В этой связи при помощи крана и тяжёлого груза орудие танка специально и демонстративно согнули, опустив, по сути, в пол; так сказать, указав ему его истинное место.

Данное событие уже стало объектом шуток ниже пояса, и отметили это и в немецкой прессе. Так, таблоид Bild пишет, что русские показательно «унизили» Leopard 2 и всю немецкую оборонную промышленность в целом. К сожалению, немецкая пресса не делает единственно верного вывода, а именно: чтобы с немецкими танками не произошло подобного демонстративного «унижения», не надо отправлять их воевать не то что с российской армией первого класса, коих в мире-то всего три (ещё американская и, возможно, китайская), а вообще с какой бы то ни было армией.

Германия должна была занять исключительно нейтральную позицию по данному конфликту, но она почему-то бравирует тем фактом, что является второй после США страной по объёму поставленного на Украину оружия. Отдельным государствам необходимо раз и навсегда зарубить себе на носу, что влезать в чужой конфликт, провоцируя одну из сторон на продолжение оказания сопротивления вместо скорейшего поиска мирного решения, не надо: ни к чему хорошему это не приведёт. И спонсора конфликта в том числе. Сейчас Германия, в одностороннем порядке разорвавшая отношения с Россией, которые непонятно, как будет восстанавливать, находится в экономической рецессии: промышленность либо закрывается, либо, если есть такая возможность, «релоцируется» в США или Китай, где стоимость энергии позволяет продолжать работать. А за промышленностью, как вы понимаете, в стране с преимущественно индустриальным сектором экономики, неизбежно идёт и всё остальное. Вот она: цена незаконных антироссийских санкций, реваншистских настроений и отсутствия государственного суверенитета.