Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
Так, может, не надо было отправлять танки воевать с ВС РФ, а?

реклама

С 1 мая в Москве на Поклонной горе работает выставка под открытым небом, на которой размещены захваченные в зоне проведения специальной военной операции образцы западной и украинской военной техники. Представители стран коллективного Запада, не понимающие ни причин, ни следствий, ни предыстории, ни чего бы то ни было, уже назвали это событие «гибридной агрессией», «показухой», «неуважением» и навешали прочих тому подобных ярлыков.

реклама

Одним из основных экспонатов на выставке трофеев из зоны СВО стал танк Leopard 2A6 производства Германии. Самый современный танк семейства «Леопардов», захваченный практически в целом состоянии, был доставлен в Москву в том виде, в котором он был погружен на автомобильную платформу в зоне боевых действий. Довольно быстро организаторы выставки справедливо отметили, что ствол орудия Leopard 2A6 слишком высоко и уверенно смотрит в небо. В этой связи при помощи крана и тяжёлого груза орудие танка специально и демонстративно согнули, опустив, по сути, в пол; так сказать, указав ему его истинное место.

Данное событие уже стало объектом шуток ниже пояса, и отметили это и в немецкой прессе. Так, таблоид Bild пишет, что русские показательно «унизили» Leopard 2 и всю немецкую оборонную промышленность в целом. К сожалению, немецкая пресса не делает единственно верного вывода, а именно: чтобы с немецкими танками не произошло подобного демонстративного «унижения», не надо отправлять их воевать не то что с российской армией первого класса, коих в мире-то всего три (ещё американская и, возможно, китайская), а вообще с какой бы то ни было армией.

Германия должна была занять исключительно нейтральную позицию по данному конфликту, но она почему-то бравирует тем фактом, что является второй после США страной по объёму поставленного на Украину оружия. Отдельным государствам необходимо раз и навсегда зарубить себе на носу, что влезать в чужой конфликт, провоцируя одну из сторон на продолжение оказания сопротивления вместо скорейшего поиска мирного решения, не надо: ни к чему хорошему это не приведёт. И спонсора конфликта в том числе. Сейчас Германия, в одностороннем порядке разорвавшая отношения с Россией, которые непонятно, как будет восстанавливать, находится в экономической рецессии: промышленность либо закрывается, либо, если есть такая возможность, «релоцируется» в США или Китай, где стоимость энергии позволяет продолжать работать. А за промышленностью, как вы понимаете, в стране с преимущественно индустриальным сектором экономики, неизбежно идёт и всё остальное. Вот она: цена незаконных антироссийских санкций, реваншистских настроений и отсутствия государственного суверенитета.

#россия #политика #боевые действия #германия #танки #психиатрия #leopard 2
+
Написать комментарий (0)
Словакия исключила возможность отправки своих войск на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
20
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
62
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
83
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
67
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
75
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
10
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
1

Сейчас обсуждают

Alxndr
03:09
До DS -1/1 - remake, "протоколу" как до Луны пешком. В ремейке отличное освещение усиливающее атмосферу хоррора, в Каллисто же шаг назад, мыльце в тумане. Первая пара эпизодов не зацепиласовсем, нудн...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Blackengine
02:53
"8-значный пароль может быть взломан массивом из 12 графических процессоров RTX 4090 всего за 37 секунд, если он включает только цифры без букв и символов. Однако время увеличивается до впечатляющих 7...
GeForce RTX 4090 взламывает сложные 8-значные пароли менее чем за час
Yilec
02:43
Первый.
BASIC исполнилось 60 лет: язык, сыгравший ключевую роль в популяризации программирования
АЕV
02:37
В школе на информатике в 11 классе впервые попробовал этот язык и на этом всё)))
Языку программирования BASIC исполнилось 60 лет
ev_rus
02:37
Cам Анрил5 жутко тугой в нормальную оптимизацию, уже первые игры показывают, ту же тенденцию, которая была с Анрил4, только хуже и последний не требовал видеопамять от 8+гб даже для 1080р. Причем заме...
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
ev_rus
02:33
На 4к сглажка не нужна, сидишь на ТАА ?) И правда, то ли дело длаа. Поздравляю, "пикселей нет".
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
salexa
02:26
свои береги нераб лампы.... парубок
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
salexa
02:26
сколко укросвиней закопали уже с 22 года,еще 400 -600 тыс и усё усраине
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
salexa
02:25
вы на кую у запада сидите плотно и без этой поддержки вам жопа,а слезть уже не сможете,вы та зарплту и пенсии плите из соох укрошишей ,у..й та,еслеи вам запад не будет подкидавать 5-7 лялдов в месяц ...
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
salexa
02:21
каклы говорят, что укрокiборги до сих пор успешно обороняют Донецкий аэропорт и даже не жужжат
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем