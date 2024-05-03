Несколько часов назад населённый пункт Бердычи перешёл под контроль ВС РФ. Со всем не вполне движимым имуществом.

Несколько часов назад Минобороны России сообщило о том, что населённый пункт Бердычи к западу от Авдеевки полностью перешёл под контроль ВС РФ. Как вы можете помнить, именно в Бердычах ВСУ активно применяли переданные им в пользование основные боевые танки M1 Abrams производство США, где, собственно, и потеряли, по разным сведениям, от пяти до шести единиц данной тяжёлой бронетехники.

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И вот, военнослужащие группировки войск «Центр» смогли добраться до подбитых и брошенных M1 Abrams с целью их эвакуации в тыл. Какая дальнейшая судьба ждёт эти танки, неизвестно. Возможно, их расставят по военным музеям и выставкам в назидание о том, кто на самом деле является поджигателем конфликта на Украине и всячески препятствует мирному урегулированию этого процесса.

Как отмечают военнослужащие, с точки зрения военных технологий конкретно переданные Киеву образцы M1A1 Abrams никакой ценности не имеют: это устаревшие модификации, с которых, к тому же, были сняты бронелисты из обеднённого урана и электронная система управления огнём. Проще говоря, данные «Абрамсы» были отправлены совершенно неподготовленными к реальным боевым действиям, потому что в Вашингтоне прекрасно понимали, что как минимум часть машин попадут в руки ВС РФ.